珍しい 極美品 分解清掃済 Industar 61 L/Z MC 50mm f2.8 レンズ(単焦点)

星型絞り(星ボケ)で有名なINDUSTAR 61 L/Z MCの出品になります。M42マウントです。

◎前期 美品◎8枚玉◎ Super Takumar 50mm F1.4 L670



NIKKOR-S.C AUTO 55mm f1.2

フロントキャップ、リアキャップが付属します。

PENTAX Super-Takumar 24mm f/3.5 広角レンズ



Mir-1B 37mm F2.8 オールドレンズ マウントアダプター付

星ボケが出ると偽って、星ボケが出ない前期型モデルを出品している方もいますが、こちらは星ボケがハッキリ出る後期モデルになります。

シグマ MACRO 105mm F2.8 EX DG ペンタックス用



コンタックス CONTAX Planar 50mm F1.4 MMJ #1170

本体僅かなスレ御座いますが、古いロシアンレンズとしてはなかなか良好な状態を保っていると思います。これほど状態が良い物を日本国内で見つけるのは難しいと思われます。

Nikon AF-S DX NIKKOR 35mm F1.8G おまけ付



フジノンレンズ XF35mmf1.4 R



25mm F1.8 グリーン マニュアルレンズ

分解清掃済みのレンズになります。グリスアップも施されており、ピントリングや絞りリングはスムーズに動きます。

単焦点 レンズ キャノン Canon EF50mm F1.8 ii ボケ味



AI AF Micro Nikkor 105mm F2.8D

レンズ内にカビ、曇り御座いません。クリアな状態を保っております。

超美品 ニコン AF MICRO NIKKOR 105 f2.8 D C169



シグマ 40mm F1.4 DG HSM | Sony E-mount シグマ

レンズの構造上、微小なチリが混入しやすく、極力取り除いてはいますが、僅かな混入が見られる場合が御座います。

SIGMA 18-35mm F1.8 DC HSM Canon用

レンズ表面に僅かな拭きスレが見られる場合が御座いますが、写りに影響を及ぼすものでは御座いません。

Lマウント SIGMA シグマ16mm F1.4 DC DN 中古



【NIKON】AF-S MICRO 105mm F2.8 G ED N VR



【本日限定】Carl Zeiss Batis 2/25 レンズフィルター付き



#EC05 Sigma Art 50mm f/1.4 DG HSM ニコン用



SIGMA 単焦点標準レンズ 50mm F1.4 EX DG ニコン用

絞りリング、ピントリング共に正常に動きます。

SAL100M28 SONY ソニー Aマウント フルサイズ マクロ

全体的に良好な状態を保っているレンズだと思います。

SIGMA MACRO 70mm F2.8 EX DG ニコンFマウント



SIGMA 30mm F1.4 DC Art シグマ 単焦点レンズ Canon



【美品】ニコン Nikon AI AF Nikkor 85mm f/1.8D



Carl Zeiss Batis 25mm F2 カールツァイス ソニー レンズ



分解清掃済 沈胴型レンズ INDUSTAR-10 50mm f3.5 4



✰極美品✰ Nikon DX AF-S NIKKOR 35mm f1.8G



【良品】Leica Summarit L50mm F1.5 ズマリットLマウント

蛇足になりますが、アダプターをお持ちでない方は、K&Fコンセプト製アダプターの購入をオススメ致します。1000円以内で購入できる安価なアダプターは精度に欠ける場合があり、しっかりしたものを購入する方が安心です。何かわからない点があれば、御質問下さい。可能な限りお答えいたします。

SIGMA (シグマ) 35mm f2.0 DG DN / Lマウントレンズ



ニコン Nikon 単焦点 AF-S NIKKOR 50mm f/1.8G

他にも珍しい旧ソビエト製レンズを出品しており、順次数も増やして行く予定ですので是非ご覧になって下さい。

【BraveBoy様専用】Sony デジタル一眼αレンズ SEL50F18



値下げ: コンタックス 交換レンズ Distagon 2.8/28

#インスタ映え #α7 #ミラーレス #Zeiss #contax #pentax #フィルムカメラ #jupiter #industar #takumar #helios44 helios-44-2 #単焦点 #オールドレンズ インダスター61

商品の情報 商品のサイズ α Eマウント 商品の状態 目立った傷や汚れなし

星型絞り(星ボケ)で有名なINDUSTAR 61 L/Z MCの出品になります。M42マウントです。フロントキャップ、リアキャップが付属します。星ボケが出ると偽って、星ボケが出ない前期型モデルを出品している方もいますが、こちらは星ボケがハッキリ出る後期モデルになります。本体僅かなスレ御座いますが、古いロシアンレンズとしてはなかなか良好な状態を保っていると思います。これほど状態が良い物を日本国内で見つけるのは難しいと思われます。分解清掃済みのレンズになります。グリスアップも施されており、ピントリングや絞りリングはスムーズに動きます。レンズ内にカビ、曇り御座いません。クリアな状態を保っております。レンズの構造上、微小なチリが混入しやすく、極力取り除いてはいますが、僅かな混入が見られる場合が御座います。レンズ表面に僅かな拭きスレが見られる場合が御座いますが、写りに影響を及ぼすものでは御座いません。絞りリング、ピントリング共に正常に動きます。全体的に良好な状態を保っているレンズだと思います。蛇足になりますが、アダプターをお持ちでない方は、K&Fコンセプト製アダプターの購入をオススメ致します。1000円以内で購入できる安価なアダプターは精度に欠ける場合があり、しっかりしたものを購入する方が安心です。何かわからない点があれば、御質問下さい。可能な限りお答えいたします。他にも珍しい旧ソビエト製レンズを出品しており、順次数も増やして行く予定ですので是非ご覧になって下さい。#インスタ映え #α7 #ミラーレス #Zeiss #contax #pentax #フィルムカメラ #jupiter #industar #takumar #helios44 helios-44-2 #単焦点 #オールドレンズ インダスター61

商品の情報 商品のサイズ α Eマウント 商品の状態 目立った傷や汚れなし

canon RF100mm F2.8 L MACRO IS USM新品級 NIKON AI NIKKOR 28㎜ f3.5 MF レンズ Y674SIGMA 16mm 1.4 マイクロフォーサーズ用 シグマフォクトレンダーNOKTON 25mm F0.95REVIENON SPECIAL F2.8/135mm★M42マウント望遠日本製