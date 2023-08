ご覧いただきましてありがとうございます。

今回出品しますのは下記の4冊セットです。

バンドスコアではなくギタースコアです。ご注意ください。

①【CD未開封】ヤング・ギター[エクストラ]~エドワード・ヴァン・ヘイレン奏法 Vol.1~

シンコー・ミュージック 2002年8月14日 初版発行

②【CD未開封】ヤング・ギター[エクストラ]~エドワード・ヴァン・ヘイレン奏法 Vol.2~

シンコー・ミュージック 2002年9月12日 初版発行

③【CD付き】ヤング・ギター[エクストラ]~エドワード・ヴァン・ヘイレン奏法 Vol.3~

シンコー・ミュージック 2003年12月28日 初版発行

※三冊共に定価1,890円 ※発売当時の税込み価格

④バンド・スコア ヴァン・ヘイレン “ダイヴァー・ダウン”

発売 株式会社シンコーミュージック

発行日 1992年7月31日 初版発行

ヤングギター エクストラ3冊とダイヴァーダウン1冊の4冊セット

定価 2,369円(税込) ※発売当時の価格

橘高文彦100%

4冊ともに背表紙に細かな擦り傷があります。

三冊ともに背表紙に細かな擦り傷があります。

中の状態はとても綺麗です。①と②は、小口に少しシミがではじめています。

③もほぼ使用していませんので、概ね良好です。

①と②は、CD未開封のため再生確認ができません。(9枚目の画像赤枠)

③はCD再生確認済み。

楽譜が読めないような大きなダメージや破れはありません。

書き込みは見当たりませんでしたが、見落としがありましたらご容赦ください。

普段はクリアブックカバーをつけて本棚に保管しております。

ブックカバーは糊付けしておりませんので取り外しが可能です。

この状態で発送する予定です。

表紙、背表紙、裏表紙はクリーニング済みです。

発送時の梱包材にはリユース品を使用することもあります。

①Young Guitar Extra 01

②Young Guitar Extra 02

③Young Guitar Extra 24

#デイヴィッド・リー・ロス

#サミー・ヘイガー

#ヴァンヘイレン

#いんきき・バンドスコア

↑ここで他にも多くの楽譜を出品しています。

ヴァンヘイレンの楽譜も出品しています。

商品の情報 商品の状態 目立った傷や汚れなし

