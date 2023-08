◆◆※商品の発送について※◆◆

仕事の都合上、発送可能な日に限りがございます。

商品の発送はお支払いから2~3日の間を予定しております。

※即日発送や翌日発送は出来かねます。ご了承下さいませ。

日時指定などがある場合は、事前にご質問欄よりコメントして下さい。

できる限り対応させていただきます。

ご購入頂いた商品は順次、必ず発送させていただきますのでご安心下さいませ。

商品の到着に余裕のある方のご参加お待ちしております。

◆◆商品◆◆

■ 完売 新品 タグ付き A.P.C. アーペーセー APC ロゴ プリント

※付属品:タグ

オススメです。

お探しの方やお好きな方は是非この機会にご検討下さいませ。

◆◆サイズ&カラー◆◆

表記サイズ:L

実寸サイズ(平置きにて測定)

肩幅:約44cm(肩から肩まで)

身幅:約52cm(脇下から脇下まで)

着丈:約71cm(首元の縫い目から裾まで)

多少の誤差はお許し下さい。

カラー:ブラック

◆◆商品状態◆◆

新品未使用・タグ付きになります。

あくまで素人保管になりますので気になる点やこだわる点がある場合は、

あらかじめご質問にてご確認下さいませ。

神経質な方のご入札はお控え下さい。

ご理解ある方のご入札宜しくお願い致します。

〔管理:K-12-264_22505_31005(S)〕

商品の情報 商品のサイズ L ブランド アーペーセー 商品の状態 新品、未使用

商品の情報 商品のサイズ L ブランド アーペーセー 商品の状態 新品、未使用

