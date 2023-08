祝開店！大放出セール開催中 まふまふ　東京ドーム　表裏一体BOXセット　ライブDVD ミュージック

閲覧いただきありがとうございます。

店舗特典のため購入後、未開封のまま暗所にて保管しておりました。

目視した限りではございませんが、初期傷等はご了承ください。

予約限定生産

「表裏一体」DVD・BOXセット

商品名:ひきこもりでもLIVEがしたい!~すーぱーまふまふわーるど2022@東京ドーム~『表/裏』

仕様:トールケース2枚組+三方背BOX

収録内容

ひきこもりでもLIVEがしたい!~すーぱーまふまふわーるど2022@東京ドーム~『表』

収録楽曲:1.神様の遺伝子 2.輪廻転生 3.ブレス 4.エグゼキューション 5.携帯恋話 6.ユウレイ 7.林檎花火とソーダの海 8.快晴のバスに乗る 9.ひともどき 10.栞 11.曼珠沙華 12.動かざること山の如し 13.あさきゆめみし 14.夢のまた夢 15.1・2・3(After the Rain) 16.ラクガキサマ(After the Rain) 17.桜花ニ月夜ト袖シグレ(After the Rain) 18.水彩銀河のクロニクル 19.君のくれたアステリズム 20.夜空のクレヨン EN1.すーぱーぬこになれんかった EN2.女の子になりたい EN3.眠れる森のシンデレラ

ひきこもりでもLIVEがしたい!~すーぱーまふまふわーるど2022@東京ドーム~『裏』

収録楽曲:1.サクリファイス 2.自壊プログラム 3.立ち入り禁止 4.エグゼキューション 5.悔やむと書いてミライ 6.空腹 7.夢のまた夢 8.ひともどき 9.栞 10.ジグソーパズル 11.ハローディストピア 12.デジャヴ 13.フューリー 14.忍びのすゝめ 15.イカサマダンス 16.ブレス 17.神様の遺伝子 18.暗い微睡みの呼ぶ方へ 19.命に嫌われている。 EN1.すーぱーぬこになれんかった EN2.女の子になりたい EN3.CQCQ(カバー) EN4.輪廻転生

商品の情報 商品の状態 新品、未使用

