メインカラー···ホワイト、ブルー、ピンク

Junya Watanabe × New Balance 990V5



入手困難! NIKE AIR MAX 95 PRM オールブラック レザー 黒

NIKE AIR zoom tempo next % FLYEASE

【美品】new balance 9060BCG ニューバランス ブラウン 27㎝

エアズームテンポネクスト% フライイーズ

21年製 アメリカ製!NEW BALANCE M996 990 992 993

サイズ:27.0cm

アシックス × Packer ゲルライト3 Dirty Buck US8 GL3



【新品】OFF-WHITE オフホワイト ビンテージ レザー スニーカー 43

状態は新品未使用です。

27.5cm Undefeated × Nike Air Force1 オリーブ

タグあり。

Nike DH3718-106 27.0cm ナイキ ダンクハイ

自宅保管品につき神経質な方はご遠慮下さい。

ナイキ ダンク ロー レトロ "ホワイト/ブラック" 27cm dunk



エア ジョーダン 1 LOW SE 新品未使用。

【発送に関して】

ナイキ エア フォース 1 LOW レトロ Color of the Month

忙しく週末に対応させて頂いておりますので少々お時間を頂く場合がございます。了承いただける方はご購入お願い致します。

Moncler スニーカー 43 (専用)



NIKE AIR MAX 95 OG grape グレープ 27.5cm



NIKE DUNK HIGH バイユー 未使用 BRED

質問などがございましたら、ご購入前にコメントをよろしくお願いします。

NIKE SB DUNK MID PREMIUM SB CREW PACK

基本値引きは考えておりません。

商品の情報 商品のサイズ 27cm ブランド ナイキ 商品の状態 新品、未使用

