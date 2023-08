⚠️注意⚠️

⚠️注意⚠️プロフィールは必読ですまた複数のフリマアプリに出品していますので交渉中でも取り消しする場合もございます手数料の関係、メルカリが1番高くなります。上下のバラ売りは不可になりますが価格交渉は可能ですお気軽にご相談くださいcullniの黒のセットアップサイズはともに1ジャケット着丈69肩幅43身幅50袖丈62パンツウエスト75股上32股下73素人採寸ですので若干の誤差がありますご理解お願いいたします※175cm前後の痩せ型の方や細めな方が合うと思います ウエストは後ろ側には全体にゴムがついてますが、パンツが太ももの部分が割と細めです。商品説明※参照サイトあり素材光沢のある肌触りの良い中肉のポリエステル100%の生地。 デザインノーカラーとテーラードのアシンメトリーに仕立てられたジャケット。クルニのインラインで展開したことが無い特別な形、更にテラコッタという新色を特別に別注いたしました。cullni neat undercover ISSEY MIYAKE stein MARNI hatra MIHARA YASUHIRO White Mountaineering needles glamb markaware marka WTAPS Jieda Yohji iroquois STUDIOUS zucca SHAREEF ethosens neverlamp comme des garcons ANREALAGE dairiku dulcamara bed j.w ford mayner Acronym north face C.E myne kolor UNUSED edwina Dulcamara bukht NEON SIGN facetasm BED J.W.FORD ETHOSENS STOF beautiful STUDIOUS UNUSED NEEDLES Engineered Garments PHINGERIN DIGAWEL YAECA Iroquois ESSAY AURALEE URU bukht GANRYU doublet kudos visvimカラー···ブラック柄・デザイン···無地アウター形···シングル季節感···春、秋

