ジャンクの理由

・入荷時、テープが絡むような状態でしか動きませんでしたが、何度か試しているうちに動くようになりました。

出荷後に同様の症状が出る可能性があるかもしれないため、動作を保証できません、ジャンク扱いです。

・INPUT LEVELのスライドにガタつきがあります。

・操作ボタンを押したときに、押したボタンと違う動作をすることがありました(誤動作)。

・稼働時に若干メカノイズ的な音が聞こえます。

・録音できましたが、REVERSE方向での録音だと片方のチャンネルの音量が低かったです。

再生、早送り、巻き戻し、録音まで確認できました(上記難あり)。

外観多少の傷汚れなどは見られます。

その他、上記以外の細かな点までは未確認です。

カセットデッキの場合、動作確認時には早送り、巻き戻しができても、落札後・出荷後に不調、あるいはできなくなるケースがあります。

説明に記載のない経年劣化、不備、不具合等ある可能性もあります。

よって、上記説明内容を保証するものではありませんのでご注意ください。

ジャンク扱いです。

沖縄・離島以外は送料込みで発送します。

基本的には翌日または翌々日までに発送することを心がけていますが、金曜日の午後のお支払い、もしくはお支払いの翌日が祝日の場合、土日・祝日明けの発送となりますので、発送までに多少お時間を頂くことになります。

発送日時など突然の要求等には応じることができませんので、スケジュールに余裕を持ったご購入をお願いします。

また、受け取り評価をきちんとしていただける方のみご購入をお願いします。

受け取り評価をきちんとしていただけない場合には、最悪の場合は警察に連絡させていただきます。

すり替え防止のシリアルナンバー、写真を保管しております。

商品の情報 商品の状態 傷や汚れあり

