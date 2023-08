経典 King & Prince キンプリ 岸優太 アクリルスタンド アイドル

King & Prince キンプリ 岸優太

アクリルスタンド アクスタ2体セット

①Johnny's アクスタFest

新品・未開封

②King & Prince SWEET GARDEN

開封し短期間部屋で飾っていました。

外袋・内袋・台紙お付けします。

※外袋に破れがあるため、不要の場合はコメント頂ければ無しで発送させて頂きます。

即購入大歓迎です!

#キンプリ

#KingandPrince

#SWEETGARDEN

#スイートガーデン

#平野紫耀

#永瀬廉

#髙橋海人 #高橋海人

#神宮寺勇太

#岸優太

#岩橋玄樹

#アクスタ

#アクスタfest

#ちょっこりさん

#ステッカー

#缶バッジ

#クリアファイル

人気グループ···King & Prince

グッズ種類···その他

ジャンル···ジャニーズ

商品の情報 商品の状態 未使用に近い

