Eric Clapton / Laid back in down under 1975(PADDINGTON)

keeno

PADDINGTON

エリック・クラプトン

商品の状態:盤面良好。ケースにスレ有り。オリジナル特製コルク・コースター付き。

Eric Clapton / Laid back in down under

DISC ONE

01. Introduction

02. Badge

03. Milk Cow Blues - Have You Ever Loved A Woman

04. Steady Rollin' Man

05. Can't Find My Way Home

06. Teach Me To Be Your Woman

07. Let It Rain

DISC TWO

01. Nobody Knows You When You're Down And Out

02. I Shot The Sheriff

03. Layla - All I Have To Do Is Dream

04. Little Wing

05. Little Queenie

DISC THREE

01. Let It Grow

02. Tell The Truth

03. Better Make It Through Today

04. Badge

05. I Shot The Sheriff

06. Teach Me To Be Your Woman

07. Steady Rollin' Man

08. Key To The Highway

DISC FOUR

01. Can't Find My Way Home

02. Blues Power

03. Driftin'- Crossroads - Have Your Ever Loved A Woman

04. Layla - Opposites

05. Let It Rain

06. Little Wing

Disc 1 & 2 : Recorded on 14th April 1975 at the Festival Hall, Brisbane, Australia

Disc 3 & 4 : Recorded on 20th April 1975 at Hordern Pavillion, Sydney, Australia

商品の情報 商品の状態 目立った傷や汚れなし

