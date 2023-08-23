人気定番の 新品♡ 天然石　ペリドット　ピアス　スクエア　ゴールド　10K　ギフト　匿名配送 ピアス

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明るく美しいオリーブグリーンの色をした

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鮮やかなオリーブグリーンの色あいと、独特の輝きを持つペリドットは、宝石としても大変人気の高い石です。

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可愛らしい人気のプチサイズとなります♪

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即購入OKです。

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※プラス4000円で鑑別書発行可能

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【サイズ】

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タテ4ミリ

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※発送 宅急便コンパクト

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寸法は平置き採寸です。

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素人採寸の為、多少の誤差はご了承下さいます様お願い致します。

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丁寧なお取引きを心がけております。

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どうぞよろしくお願い致します♡

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商品の情報 商品の状態 新品、未使用

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商品の情報 商品の状態 新品、未使用

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