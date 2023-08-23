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人気定番の 新品♡ 天然石　ペリドット　ピアス　スクエア　ゴールド　10K　ギフト　匿名配送 ピアス

商品の説明

✩.*˚数ある中から
丸ごとツートン薔薇＆ペイントビーズ＆薔薇ビジュー♡ピアス/イヤリング☆
ご覧頂きありがとうございます✩.*˚
新品♡ 天然石　ペリドット　ピアス　スクエア　ゴールド　10K　ギフト　匿名配送

【漆黒のクローバー】オニキス　インプレッション　チャームピアスイヤリング

みう様　専用

ムック様専用　クジラ　ピアス
さりげなく
美味しそうなアイスクリームにジャンピングにゃんこレジンピアス
着けているだけなのに
天然石チャームセットC-1026
お友達から"素敵だね"
ハンドメイドピアス 392
と必ず褒められる♡
ご予約品◆アンデシン ピアス✧14kgf

可愛いフラワーアシンメトリーピアス

ピアス　ラリマー (111)

☆桜月様専用ぺージ☆
∴∵∴ ୨୧ ∴∵∴ ୨୧ ∴∵∴ ୨୧ ∴∵∴
✨️Spark✨️ ③ イヤリング価格となっております
　　　ピアス
【再販】K10YG クリソコラインカルセドニーのピアス
ペリドット10K
ミニ 月 グラデーション 塗装 ペイント 手染め ビーズ 雫 ゆらゆら ピアス
∴∵∴ ୨୧ ∴∵∴ ୨୧ ∴∵∴ ୨୧ ∴∵∴
14kgf天然石美しいリーフカービングと爽やかシャラシャラピアス

14kgfスカイカイヤナイト・グランディディエライトピアス/イヤリング
明るく美しいオリーブグリーンの色をした
15 ハンドメイドピアス　手染めビーズ　アシュリー様専用追加
天然石♡ペリドット✩.*˚
丸ごとツートン薔薇＆ペイントビーズ＆薔薇ビジュー♡ピアス/イヤリング☆

新品♡ 天然石　ペリドット　ピアス　スクエア　ゴールド　10K　ギフト　匿名配送
鮮やかなオリーブグリーンの色あいと、独特の輝きを持つペリドットは、宝石としても大変人気の高い石です。
【漆黒のクローバー】オニキス　インプレッション　チャームピアスイヤリング

みう様　専用
可愛らしい人気のプチサイズとなります♪
ムック様専用　クジラ　ピアス
さりげなく、本物の輝きを耳元に♡
美味しそうなアイスクリームにジャンピングにゃんこレジンピアス

天然石チャームセットC-1026
∴∵∴ ୨୧ ∴∵∴ ୨୧ ∴∵∴ ୨୧ ∴∵∴
ハンドメイドピアス 392

ご予約品◆アンデシン ピアス✧14kgf
ペリドットは内面の輝きや魅力を引き出すとされ、異性や周りの人からの注目を集める効果があるといいます。また、恋人や夫婦の関係を円満にするともいわれています♡
可愛いフラワーアシンメトリーピアス

ピアス　ラリマー (111)
∴∵∴ ୨୧ ∴∵∴ ୨୧ ∴∵∴ ୨୧ ∴∵∴
☆桜月様専用ぺージ☆

✨️Spark✨️ ③ イヤリング価格となっております
カジュアルにもフォーマルにもよく似合います。
【再販】K10YG クリソコラインカルセドニーのピアス

ミニ 月 グラデーション 塗装 ペイント 手染め ビーズ 雫 ゆらゆら ピアス
プレゼントにも大変喜ばれますよ♡
14kgf天然石美しいリーフカービングと爽やかシャラシャラピアス
もちろん、自分へのご褒美にも♡
14kgfスカイカイヤナイト・グランディディエライトピアス/イヤリング

15 ハンドメイドピアス　手染めビーズ　アシュリー様専用追加
即購入OKです。
丸ごとツートン薔薇＆ペイントビーズ＆薔薇ビジュー♡ピアス/イヤリング☆
お気軽にコメントお待ちしております
新品♡ 天然石　ペリドット　ピアス　スクエア　ゴールド　10K　ギフト　匿名配送
(^ ^)
【漆黒のクローバー】オニキス　インプレッション　チャームピアスイヤリング

みう様　専用
∴∵∴ ୨୧ ∴∵∴ ୨୧ ∴∵∴ ୨୧ ∴∵∴
ムック様専用　クジラ　ピアス

美味しそうなアイスクリームにジャンピングにゃんこレジンピアス
【商品詳細】
天然石チャームセットC-1026
ピアス
ハンドメイドピアス 392
ペリドット
ご予約品◆アンデシン ピアス✧14kgf
10K刻印あり
可愛いフラワーアシンメトリーピアス
ゴールド
ピアス　ラリマー (111)
シリコンキャッチ
☆桜月様専用ぺージ☆
ジュエリーボックス付き
✨️Spark✨️ ③ イヤリング価格となっております
鑑別書なし
【再販】K10YG クリソコラインカルセドニーのピアス
※プラス4000円で鑑別書発行可能
ミニ 月 グラデーション 塗装 ペイント 手染め ビーズ 雫 ゆらゆら ピアス
（10日ほどかかります）
14kgf天然石美しいリーフカービングと爽やかシャラシャラピアス

14kgfスカイカイヤナイト・グランディディエライトピアス/イヤリング
【サイズ】
15 ハンドメイドピアス　手染めビーズ　アシュリー様専用追加
ペリドット
丸ごとツートン薔薇＆ペイントビーズ＆薔薇ビジュー♡ピアス/イヤリング☆
タテ4ミリ
新品♡ 天然石　ペリドット　ピアス　スクエア　ゴールド　10K　ギフト　匿名配送
ヨコ2ミリ
【漆黒のクローバー】オニキス　インプレッション　チャームピアスイヤリング

みう様　専用
※発送　宅急便コンパクト
ムック様専用　クジラ　ピアス

美味しそうなアイスクリームにジャンピングにゃんこレジンピアス
∴∵∴ ୨୧ ∴∵∴ ୨୧ ∴∵∴ ୨୧ ∴∵∴
天然石チャームセットC-1026

ハンドメイドピアス 392
#kajuberryアクセサリー
ご予約品◆アンデシン ピアス✧14kgf
その他アクセサリーはこちらから♪
可愛いフラワーアシンメトリーピアス

ピアス　ラリマー (111)
　#kajuberryladies
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✨️Spark✨️ ③ イヤリング価格となっております
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【再販】K10YG クリソコラインカルセドニーのピアス

ミニ 月 グラデーション 塗装 ペイント 手染め ビーズ 雫 ゆらゆら ピアス
寸法は平置き採寸です。
14kgf天然石美しいリーフカービングと爽やかシャラシャラピアス
素人採寸の為、多少の誤差はご了承下さいます様お願い致します。
14kgfスカイカイヤナイト・グランディディエライトピアス/イヤリング

15 ハンドメイドピアス　手染めビーズ　アシュリー様専用追加
丁寧なお取引きを心がけております。　　
丸ごとツートン薔薇＆ペイントビーズ＆薔薇ビジュー♡ピアス/イヤリング☆
どうぞよろしくお願い致します♡
新品♡ 天然石　ペリドット　ピアス　スクエア　ゴールド　10K　ギフト　匿名配送

【漆黒のクローバー】オニキス　インプレッション　チャームピアスイヤリング
お誕生日　お祝い　ギフト
みう様　専用
クリスマス　記念日　結婚式　パーティー
ムック様専用　クジラ　ピアス
８月誕生石　プレゼント　ホワイトデー
美味しそうなアイスクリームにジャンピングにゃんこレジンピアス
母の日　入学　入園　卒業　卒園　デート
天然石チャームセットC-1026
フォーマル　カジュアル　ピアス　アクセサリー　7

ハンドメイドピアス 392

商品の情報

商品の状態新品、未使用

ご予約品◆アンデシン ピアス✧14kgf

可愛いフラワーアシンメトリーピアス

ピアス　ラリマー (111)

☆桜月様専用ぺージ☆

✨️Spark✨️ ③ イヤリング価格となっております

【再販】K10YG クリソコラインカルセドニーのピアス

ミニ 月 グラデーション 塗装 ペイント 手染め ビーズ 雫 ゆらゆら ピアス
✩.*˚数ある中からご覧頂きありがとうございます✩.*˚さりげなく着けているだけなのにお友達から"素敵だね"と必ず褒められる♡∴∵∴ ୨୧ ∴∵∴ ୨୧ ∴∵∴ ୨୧ ∴∵∴　　　ピアスペリドット10K∴∵∴ ୨୧ ∴∵∴ ୨୧ ∴∵∴ ୨୧ ∴∵∴明るく美しいオリーブグリーンの色をした天然石♡ペリドット✩.*˚鮮やかなオリーブグリーンの色あいと、独特の輝きを持つペリドットは、宝石としても大変人気の高い石です。可愛らしい人気のプチサイズとなります♪さりげなく、本物の輝きを耳元に♡∴∵∴ ୨୧ ∴∵∴ ୨୧ ∴∵∴ ୨୧ ∴∵∴ペリドットは内面の輝きや魅力を引き出すとされ、異性や周りの人からの注目を集める効果があるといいます。また、恋人や夫婦の関係を円満にするともいわれています♡∴∵∴ ୨୧ ∴∵∴ ୨୧ ∴∵∴ ୨୧ ∴∵∴カジュアルにもフォーマルにもよく似合います。プレゼントにも大変喜ばれますよ♡もちろん、自分へのご褒美にも♡即購入OKです。お気軽にコメントお待ちしております(^ ^)∴∵∴ ୨୧ ∴∵∴ ୨୧ ∴∵∴ ୨୧ ∴∵∴【商品詳細】ピアスペリドット10K刻印ありゴールドシリコンキャッチジュエリーボックス付き鑑別書なし※プラス4000円で鑑別書発行可能（10日ほどかかります）【サイズ】ペリドットタテ4ミリヨコ2ミリ※発送　宅急便コンパクト∴∵∴ ୨୧ ∴∵∴ ୨୧ ∴∵∴ ୨୧ ∴∵∴#kajuberryアクセサリーその他アクセサリーはこちらから♪　#kajuberryladiesその他のレディースアイテムはこちらからご覧頂けます♪∴∵∴ ୨୧ ∴∵∴ ୨୧ ∴∵∴ ୨୧ ∴∵∴寸法は平置き採寸です。素人採寸の為、多少の誤差はご了承下さいます様お願い致します。丁寧なお取引きを心がけております。　　どうぞよろしくお願い致します♡お誕生日　お祝い　ギフトクリスマス　記念日　結婚式　パーティー８月誕生石　プレゼント　ホワイトデー母の日　入学　入園　卒業　卒園　デートフォーマル　カジュアル　ピアス　アクセサリー　7

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商品の状態新品、未使用

人気定番の 新品♡ 天然石　ペリドット　ピアス　スクエア　ゴールド　10K　ギフト　匿名配送 ピアス

12分钟前

人気定番の 新品♡ 天然石　ペリドット　ピアス　スクエア　ゴールド　10K　ギフト　匿名配送 ピアス

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新品♡ 天然石 ペリドット ピアス スクエア ゴールド 10K プレゼント

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