最新情報 Eyeballgorilla さま専用　COMME des GARCONS スニーカー

COMME des GARCONS HOMME PLUS

新品未使用 NIKEターミネーターHIGH グリーン

コムデギャルソンオムプリュス

ナイキ ダンク ロー レトロ NIKE DUNK DD1391-100 26.0



【新品】Nike Air Max 95 "Air Sprung" 27.5cm

20AW CROSS TRAINER Vibram

オールスター トレックウェーブ



NIKE AIR JORDAN 5 RETRO OREO



yeezy boost 350 V2



【新品未使用】VANS x WDS -Old Skool- / Beige

【サイズ】27cm

ナイキ PG5 EP PS5カラー 28.5cm

【カラー】白

new balance 1700 LIMITED EDITION

【付属品】靴箱

【新品】28.5cm ナイキ エアジョーダン1 ロー ホワイト ブラック パンダ



NIKE ナイキ KYRIE3 TRIPLE BLACK カイリー3

未使用品です

ジョーダン3 ミッドナイトネイビー 28.5cm

購入した時から、靴底に室内試着によると思われるススが少しですが付いていました

Polo Ralph Lauren ポロ ラルフ ローレン スニーカー

タグありません

オン クラウドストラトス



ナイキ エアジョーダン1 ミッド "ベージュ/カーディナルレッド" 27.5cm

靴箱の少しスレあります

adidas yeezy Boost 350 V2 Black 25cm

個人保管品のためご理解お願いいたします

商品の情報 商品のサイズ 27cm ブランド コムデギャルソンオムプリュス 商品の状態 新品、未使用

COMME des GARCONS HOMME PLUS コムデギャルソンオムプリュス20AW CROSS TRAINER Vibram【サイズ】27cm【カラー】白【付属品】靴箱 未使用品です購入した時から、靴底に室内試着によると思われるススが少しですが付いていましたタグありません靴箱の少しスレあります個人保管品のためご理解お願いいたします

商品の情報 商品のサイズ 27cm ブランド コムデギャルソンオムプリュス 商品の状態 新品、未使用

エアジョーダン1 high 28.5 "ラッキーグリーン"NIKE jordan1 CK3022-503 ナイキ ジョーダン1W6YZ ウィズ スニーカー 限定品 JM230-0N01G45