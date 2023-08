ベルルッティ スクリット カリグラフィ

商品の情報 商品の状態 目立った傷や汚れなし

ベルルッティ スクリット カリグラフィメンズトートバッグ ミニ トゥジュールです。現行モデル定価456,500円A4やノートPCはもちろん、1-2泊程度の旅行にも使用可能な容量となってますので人気のサイズです芸術的で美しいボルドー系パティーヌで仕上げられております。肩掛け可能ベルルッティ福岡正規店でケア済みハンドル交換3万円パティーヌやり直し3万円程度にて対応可能とのことその他トラブルに関しても相談頂ければ可能な限り対応しますそのため長くお使いいただけますとのことでした(そのまま店頭にお持ち込み頂くか、お電話後に郵送での受付も可能です)【ブランド】BERLUTIベルルッティTOUJOURSトゥジュール【カラー】ボルドー系【サイズ】(約)cm 縦30×横(底)41cm×マチ13ハンドル高さ 21cm多少の誤差はご了承下さい。【説明】付属品:保存袋(正規品か不明)肩掛け:〇斜め掛け:×A4 :〇開口部:フリー表生地:表面小傷、スレあり裏面ハンドル跡あり(10枚目)目立つキズや汚れや角スレもほとんどなく全体的にキレイです・外側収納 フリーポケット×1 裏生地:ポケットレザーに小傷・内側収納 ファスナーポケット×1 フリーポケット×1 スマホポケット×1 Dリング×12202-14960※ご使用のモニターなどにより写真と実際の色目が若干異なる場合がございますのでご了承下さい※リユース品にご理解のない方、新品並みを求める方など中古取引の認識のない方はご遠慮下さい※必ずお写真確認下さい【購入先】古物商許可証取得者のみが出入り可能な国内古物市場にて購入全て真贋鑑定済みの商品になります当方偽物を撲滅する側ですので、偽物出品は致しません他バッグは #ベルクラブランドバッグ他同ブランドは #ベルクラベルルッティ

