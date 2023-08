Travis Japan -The untold story of LA-

【FC 限定盤B】【DVD】

※ご購入の際はお間違えないように!

昨年3月、日本の仕事を全てストップし、語学やダンス、ボーカルスキル向上を目指し、メンバー7人で共同生活をしながら過ごしたアメリカ・ロサンゼルスでの留学生活。そしてその中で掴み取ったグローバルデビュー。

華々しくデビューを飾った笑顔の裏で、今まで語られることが無かった彼らの葛藤や苦悩そして決意などを、当時の映像を混えながら帰国後のソロインタビューで振り返るドキュメンタリーとなっている。

ファンクラブ限定盤

ワンピースボックス+デジパック+グッズ1+グッズ2

收錄内容

Disc1(DVD) Travis Japan -The untold story of LA-

Disc2(DVD)

• UNIK ASIA Festival 2022 - Live & Behind the scenes-

• Inside Travis Japan's House

"JUST DANCE! - Video Clip

グッズ/特典

グッズ1:フォトブック(60P)

グッズ2:グループアクリルスタンド

特典:ステッカーシート(A6)

※撮影は自分自身のを開封しておりますので、お譲りは新品・未開封のものをお渡しします。

※新品・未開封ですが素人保管の為、神経質な方はご遠慮ください。

※特典全てつけております。

※防水ビニール×プチプチ梱包にて封筒に入れて匿名配送させていただきます。

※他の配送方法がご希望の方はご相談ください。

24時間以内発送可能!

即購入○ 値下げ‪✕‬ バラ売り×

#TravisJapan#トラジャ

#宮近海斗#中村海人#七五三掛龍也#川島如恵留#吉澤閑也#松田元太#松倉海斗

#FC限定盤#TravisJapanDVD#TravisJapanBluray

#アクスタ#The untold story of LA

商品の情報 商品の状態 新品、未使用

商品の情報 商品の状態 新品、未使用

