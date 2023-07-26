新版 本物K18造幣局刻印あり クロストップ ネックレス

K18クロストップ

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縦→約23mm

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重量→約1.1g

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発送の際はアルコール除菌等、衛生面を徹底しております。ご安心ください。

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ご購入前に質問等して頂き、ご納得して頂いてからのご購入をお願いします。商品受け取り後の返品等はトラブルになりかねないのでNCNRをお約束して頂ける方のみ、ご購入お願い致します。

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商品の情報 商品の状態 傷や汚れあり

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