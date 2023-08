【注意】

★不明点あればコメントよりお願いいたします。お写真の追加も承ります。

★購入金額、購入時期、使用頻度などに関するご質問にはお答えできかねます。

【商品内容】

台湾のRPGゲーム『仙剣奇侠伝』より趙霊児(チョウ・レイジ)のねんどろいどになります。

現在ではプレミア価格になってしまっているものです。

こちらはネットにて新品購入したものになります(白紙はありません)。

購入後はプチプチに包んで保管しておりました。

撮影時に気になった点は画像10の箇所くらいで、全体的な箱状態はとても良好です。

ただ、多少のスレは見受けられるためご了承いただいた上でご購入ください。

※未開封ねんどは相場を参考に値段を決めています。値段は変動することがあるのでご了承ください。

※交渉ご遠慮ください。

【その他備考】

※当方喫煙者です(I am a smoker.)。タバコ臭等少しでも気にされる方は恐縮ながら購入をご遠慮願います。

※本体をプチプチに包んでそのまま発送となります(This item will be shipped without cardboard.)。ご了承いただける方のみご購入お願いいたします。発送時にサイズの合うダンボールがあればそちらに入れてお送りします。

※宅急便でお送りするお荷物です。不在による持ち戻りは配達員の方にも迷惑がかかるので必ず時間指定等ご利用ください。

#グッドスマイルカンパニー

#GOOD SMILE COMPANY

#グッドスマイルアーツ上海

#レア

商品の情報 商品の状態 新品、未使用

商品の情報 商品の状態 新品、未使用

