充実の品 《超希少》Columbia☆コロンビアPFG 企業ロゴ刺繍 アメリカ企業物 シャツ

数ある商品の中から閲覧いただきありがとうございます(^^)

◇商品名

コロンビアPFGの長袖シャツです!

◇ポイント

レアなペパーミントグリーンボディ、フロントとバックにはサウスカロライナ州のアメリカらしい企業ロゴ刺繍、コロンビアのフィッシングツールのパフォーマンス・フィッシング・ギアモデルが大変カッコいい一着です(^^)

古着は1点物のため、売り切れになった瞬間に手に入りません!ご購入はお早めにどうぞ!

◇コンディション

使用感はありますが古着らしい風合いのあるアイテムです^_^

その他には目立ったダメージや汚れはありませんので今後も十分にご着用頂けます。

◇カラー

ペパーミントグリーン

◇サイズ

M(大きめですので登録上はLとなります)

◇採寸データ(平置き)

着丈80.0cm

身幅65.0cm

肩幅57.0cm

袖丈60.0cm

※素人採寸になります。多少の誤差があるかと思いますがご了承下さい

◇その他

古着になりますので完璧を求める方、神経質な方はご購入をお控え下さい

カラーにつきましては光の加減やご使用されているスマホ等のメーカー、画素数により実物と若干異なる場合がありますのでご了承下さい

交渉中であっても先にご購入された方を優先とさせて頂きます

送料無料、即購入OKです!

最後まで閲覧頂きありがとうございました^_^

商品の情報 商品のサイズ L ブランド コロンビア 商品の状態 目立った傷や汚れなし

