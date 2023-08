去年ステューシーオンラインで購入しましたが、試着もせずにクローゼットにしまってありました。

写真を撮るのに初めてビニールから開けましたので、折シワがついていますが、汚れ等全くございません。

品名 Typewriter Hood #1924799

色 Smoke

サイズ M (身幅58cm,総丈66cm素人採寸

★ロゴステッカー付き(写真7枚目)

※自宅にペットや喫煙者はおりませんが、自宅保管、中古品にご理解下さい。

ブランド品は全て本物です。

すり替え防止の為、返品キャンセル等はご遠慮下さい。

ご質問等、日中仕事をしている為返信が遅くなる場合がございます。

24時間以内発送を心掛けておりますが、時間帯や土日は遅れる場合があります。

カラー···ベージュ

袖丈···長袖

柄・デザイン···プリント(ロゴなど)

タイプ···プルオーバー

素材···裏起毛

ポケット···あり

季節感···春、秋、冬

商品の情報 商品のサイズ M ブランド ステューシー 商品の状態 新品、未使用

