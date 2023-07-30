日本最級 パタゴニアpatagonia ネイビー　GORE-TEXジャケット マウンテンパーカー

10年ほど前に買ったものですが、長らくクローゼットにしまっていましたので、状態は良いほうだと思います。

THE NORTH FACE ノベルティスクープジャケット

ポケットが沢山あって便利です。

90s ノースフェイス USA製 マウンテンライトジャケット 1994年 初期型



ノースフェイス デナリフーディパーカー L

着丈（フード付け根〜裾）74cm

アークテリクス ベータジャケット xs

身幅（脇下）57cm

GTX Puff Magne Triclimate Jacket



【新品】ノースフェイス マウンテンライトジャケット NPW62236 MN

カラー···ブルー

3304 イタリア製 GEO ジオ マウンテンパーカー ゴアテクニック 古着

素材···ナイロン

商品の情報 商品のサイズ XS(SS) ブランド パタゴニア 商品の状態 目立った傷や汚れなし

10年ほど前に買ったものですが、長らくクローゼットにしまっていましたので、状態は良いほうだと思います。ポケットが沢山あって便利です。着丈（フード付け根〜裾）74cm身幅（脇下）57cmカラー···ブルー素材···ナイロン

商品の情報 商品のサイズ XS(SS) ブランド パタゴニア 商品の状態 目立った傷や汚れなし

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