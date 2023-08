激安正規 LOUIS VUITTON モンテーニュBBローズバレリーヌ ショルダーバッグ

※エナメルが黄ばんでしまった為、格安でお譲り致します。

⭐未使用⭐GUCCI ショルダーバッグ 希少 鞄

写真5枚目のようなカバンのリペア専門店などに相談いただいて、補修して使っていただければと思います。

PRADAプラダ キルティング ナイロン チェーン 2way ショルダー バッグ



オールドコーチ ブラウン ショルダーバッグ ターンロック アメリカ製

※エナメルの黄ばみにつきまして、ご了承の上で購入お願い致します。

【美品】COACH オールドコーチ ショルダーバッグ キャンティーン 214

購入時のレシートあります。確実正規品です。

STATE OF ESCAPE ピンク



【新品】BURBERRY バーバリー バケットバッグ ノバチェック ショルダー

購入場所…百貨店内直営店

※Aeta※新品SHOULDER:S

ブランド名…LOUIS VUITTON(ルイヴィトン)

ちびまる様 ラシット ショルダーバッグ 未使用品

商品名…モンテーニュBB 2wayハンドバッグ

ヌイトメル 貴重 鹿革 巾着トートバッグ M

素材…エナメル

A POINT ETC アーポワン ウテセ RAPHIA ROPE バッグ

色…ローズバレリーヌ

ルイヴィトン リポターPM

商品品番…M50404

新品ロンシャンル プリアージュキュイールXS3way 木賊色

サイズ…約W29×H20×D13cm

✨保存袋付き GUCCI バンブー ショルダーバック 2way肩掛け

ハンドルの長さ …約26cm

CHANEL チェーンショルダーバッグ 美品

ショルダーの長さ…最大約113cm

ボルドリーニ セレリア ショルダーバッグ トゥモローランド



クリスタルボールガルシアマルケスショルダーバック



コーチ チェルシー ホーボー ショルダー 2WAY ピーチウッド Y00110

【ご注意】

chiiiibag ch!iiibag チーバッグMesh Kinchaku



RIPANI ワンハンドルバッグ

*発送はすぐに行ける時もあるのですが、最大1週間いただくこともございます。いつまでに欲しいというご要望は購入前にお申し出下さい。

訳あり新品 ヴィヴィアン ウエストウッド ショルダーバッグ レディース



ケイトスペードニューヨーク 二コラツイストロック ショルダーバッグ

*他のフリマサイト、他オークションに同時出品中につき、お早めにお買い求め下さい。また、売り切れの際は御容赦下さい。

miumiu★ショルダーバッグ★マテラッセ★ベージュピンク系★極美品★保存袋付き



【新品未使用】 Kate Spade NewYork 2way ミニバッグ

*神経質な方や細かいことが気になる方、フリマアプリに過度な期待をする方は購入をお見送り下さい。

【マイケルコース】チェーンバッグ



極 美品 ルイヴィトン エピ レザー ターンロック ショルダーバッグ ポシェット

*最近、値下げ交渉だけしておいて、こちらが交渉に応じた途端に音信不通になる方がいます。

【美品】kate spade new york ショルダーバッグ BLK 黒

金額交渉をされる方は絶対に買っていただく方のみでお願い致しますm(。v_v。)m

DCD05-21 グッチ ジャッキー ワンショルダーバッグ GGキャンバス

値下げ交渉=購入決定でお願い致します。

商品の情報 ブランド ルイヴィトン 商品の状態 傷や汚れあり

※エナメルが黄ばんでしまった為、格安でお譲り致します。写真5枚目のようなカバンのリペア専門店などに相談いただいて、補修して使っていただければと思います。※エナメルの黄ばみにつきまして、ご了承の上で購入お願い致します。購入時のレシートあります。確実正規品です。購入場所…百貨店内直営店ブランド名…LOUIS VUITTON(ルイヴィトン)商品名…モンテーニュBB 2wayハンドバッグ素材…エナメル色…ローズバレリーヌ商品品番…M50404サイズ…約W29×H20×D13cmハンドルの長さ …約26cmショルダーの長さ…最大約113cm【ご注意】*発送はすぐに行ける時もあるのですが、最大1週間いただくこともございます。いつまでに欲しいというご要望は購入前にお申し出下さい。*他のフリマサイト、他オークションに同時出品中につき、お早めにお買い求め下さい。また、売り切れの際は御容赦下さい。*神経質な方や細かいことが気になる方、フリマアプリに過度な期待をする方は購入をお見送り下さい。*最近、値下げ交渉だけしておいて、こちらが交渉に応じた途端に音信不通になる方がいます。金額交渉をされる方は絶対に買っていただく方のみでお願い致しますm(。v_v。)m値下げ交渉=購入決定でお願い致します。

商品の情報 ブランド ルイヴィトン 商品の状態 傷や汚れあり

サンローラン バッグ カサンドラ スエード【新品未使用】エルメス ケリードール バッグチャームBVLGARI(ブルガリ) セルペンティ チェーン ショルダーバッグ KK319[さんは様専用]ノースフェイスアウター&ビビアンバッグ【内側ファスナープル取れ】グッチ デカGG キャンパスショルダー ブラック