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カラー···ホワイト
超レア！ スマイリー ガンショット Tシャツ XL ブラック ニコちゃん
袖丈···半袖
【即完売品】ドラゴンボール エクストララージ コラボ ピッコロ tシャツ
東海大相模2020年代のユニフォームになります。実際に夏の大会でも使用されてました。
オフホワイト Tシャツ
値下げ交渉ありです。
ASSC × SAPEur Tee Online limited
商品の情報
商品のサイズ
XL(LL)
商品の状態
目立った傷や汚れなし
カラー···ホワイト袖丈···半袖東海大相模2020年代のユニフォームになります。実際に夏の大会でも使用されてました。値下げ交渉ありです。
商品の情報
商品のサイズ
XL(LL)
商品の状態
目立った傷や汚れなし
【正規品直輸入】 東海大相模2020年代ユニフォーム Tシャツ/カットソー(半袖/袖なし)
375
2分钟前
【正規品直輸入】 東海大相模2020年代ユニフォーム Tシャツ/カットソー(半袖/袖なし)
¥
50,000
¥
27,000
(税込) 送料込み
2
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商品の情報
カテゴリー
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トップス
Tシャツ/カットソー(半袖/袖なし)
東海大相模2020年代ユニフォーム
商品の状態
目立った傷や汚れなし
配送料の負担
送料込み(出品者負担)
配送の方法
らくらくメルカリ便 匿名配送
発送元の地域
東京都
発送までの日数
1~3日で発送
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お金は事務局に支払われ、評価後に振り込まれます
出品者
4a4b3eb73
1957
本人確認済
スピード発送
この出品者は平均24時間以内に発送しています
コメント (7)
【正規品直輸入】 東海大相模2020年代ユニフォーム Tシャツ/カットソー(半袖/袖なし)
東海大相模2020年代ユニフォーム-
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東海大相模2020年代ユニフォーム | tspea.org
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