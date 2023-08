全日本送料無料 SCYE　リネン高密度タックハーフスリーブシャツ　ブラウス Tシャツ/カットソー(半袖/袖なし)

Scye サイのリネンタックブラウスです。

■表記サイズ…36

着丈:約59cm

裄丈:約55cm

身幅:約47cm

裾幅:約119cm

■ブランド…Scye

(サイ)

■カラー…ブラック

■柄…無地

■素材…リネン

■製造…日本製

■状態…襟元と袖口の内側に使用感ありますが、内側ですので目立ちません。(添付写真ご確認ください。)その他染みや汚れなく、まだまだご着用頂けるかと思います。

■定価…定価:39600円

■以下サイトより↓

Scye サイ

リネンタックブラウス

感度の高い人たちの間では言わずと知れた名品<Scye/サイ>のリネンタックブラウス。

高密度に織り上げた平織りのリネン素材で、涼しく着られるうえに袖があるので、オールシーズンでの着用が可能。

仕上げに糸を芯からほぐし、リネンの持つしなやかさを最大限に引き立てる加工を施しているため、洗濯を繰り返しても型崩れせず、ゴワついて固くなる心配もなし。

ナチュラルな風合いが洗いたてで楽しめて、着用前には熱心にアイロン掛けしなくても良し。

日常的にお手入れがしやすいことも、この服が長く愛される理由に。

ご質問等ありましたら、ご購入前にお気軽にコメントください。

即購入OKです。

参照

自宅(ペット無し・喫煙者無し)保管、中古商品ご理解の上、ご購入お願いします。

※全ての商品丁寧に状態確認していますが、小さな傷や汚れ等見落としてしまうこともございます。

完璧な状態を求められる方はご購入をお控え下さいますようお願い致します。

商品の情報 商品のサイズ S ブランド サイ 商品の状態 新品、未使用

