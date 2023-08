たむたむ工房 m7770156

ジャンニキャリーニ 2wayバッグ アリファM ショルダーバッグ ベージュ



PRADA プラダスポーツ サコッシュ ナイロン

大感謝複数割キャンペーン中!!!

即日発送‼️ フルラ ショルダーバッグ ハンドバッグ ビシネルバッグ

2個→300円割引

cycle by myob ショルダーバッグ

3個→600円割引

シャネル❁チェーンウォレット

※期間限定のため予告なく終了する場合もございます。

【美品,箱無し】MICHAEL KORS ショルダーバッグ

予めご了承下さいませ。

カルティエ ショルダーバッグ パンテール パンサー ワンショルダー



ロエベ ゲートデュアルバッグミニ ソフトカーフ&ジャカード サンド 新品未使用

ご覧頂き、誠にありがとうございます。

OLD GUCCI PVC GGスプリーム ショルダーバッグ 6178



伸びる部屋 ホーンテッドマンション バケツ 巾着 ショルダーバッグ ディズニー

熟練の職人が1つずつ丁寧に製作 縫製した拘りのハンドメイドの逸品。

ステラマッカートニー バッグ ショルダー ファラベラ

「ずっと大切に使って欲しい」

SLOW × Kissora スロウ キソラ コラボ ショルダーバッグ レザー

「本当に良い物を選んで欲しい」

【新品】2way sanpo クロコダイル 型押し ベルト ショルダーバッグ

そんな想いで一つ一つ作っています。

【美品】 coach バッグ



LOUIS VUITTON ポシェットボスフォール

カラー グレージュ 新商品キャンペン中!

専用BALENCIAGA エクスプローラー グラフィティー サコッシュ 5866

通常価格38000円

箱付き美品 オールドバーバリー ショルダーバッグ



Aeta DEER LEATHER SHOULDER POUCH

早い者勝ちです!

【超美品】ungaro(ウンガロ)本革ショルダーバッグ ワイン



kate spade ケイトスペード ショルダーハンドバッグ

新品 未使用

土日限定セール BALENCIAGA カメラバッグ トートバッグ



alexander wang アレキサンダーワン ポーチバッグ

クラッチバッグ、バッグインバッグ、長財布、ポーチとして

新品★LAZY SUSAN ブラックメッシュショルダー

便利に使える一品です。

セリーヌ CELINE ショルダーバッグ ヴィンテージ vintage

マグネット式のワンタッチボタンなので、簡単に開閉できるのも

a様 Dakota 未使用 ショルダー お財布ショルダー ダコタ ミニバッグ

嬉しいポイントです。

【全額返金保証・送料無料】フェンディの2wayバッグ・正規品・美品・カメレオン

チェーン付きでとても可愛いです。

新作 COACH シェイズ ペプルドレザー クロスボディー ショルダーバッグ



LOUISVUITTON★モノグラムiPhone★x.xsケース

お金以外にも、スマホ、通帳、お薬手帳、医療証など

the row Large N/S Park Tote パークトート ラージ

色々なものが整理しながら入れことが出来ます。

PRADA プラダ ショルダー バッグ ウエスト ボディ ブラック 黒



LULU様 専用

小さなお子様がいらっしゃる方にもマザーズバッグと合わせて

ほぼ未使用美品♡COACH 2wayレザーバッグ

チェーンバッグ、お財布ポシェット としてとても便利です。

JOANスローチーショルダーラージ-MKシグネチャー



極美品!carditosale キィルティング ショルダーバッグ2way レザー

【サイズ】22×13.5cm 厚さ3.2cm

未使用 【ジルサンダー】ショルダー 斜めがけ バッグ w51.5 h39.5

【カラー】エトゥープ×ピンク

ティファニー ショルダーバッグ

【素材】牛革(内側は一部ナイロン素材)

【1点限定】MARC JACOBS SHUTTER 新品未使用 訳アリ

【収納】ファスナーポケット×1 フリーポケット×2

【希少カラー】ILBISONTE イルビゾンテ☆ 双子 ショルダー バッグ

収納スペース×2

【美品】MARNI/TRUNK SOFT ナノバッグ



ヴァレンティノガラバーニ 上品なレオパード柄ショルダーバッグ 美品♪

気になることがあれば遠慮なくコメントください。

正規✩2way未使用シャネル✩



美品 オールドグッチ 2wayショルダーバッグ バンブー レザー ゴールド金具

他にもハンドメイドのノーブランド財布(サイフ)、バッグ(カバン 鞄)、レザー、革小物など出品していますので是非他の出品もご覧ください。

COACH ハンドバッグ(ショルダー付き)



極美品 ジャックルコー ショルダーバッグ リスボン 2WAY ネイビー

※以下のブランド品は出品しておりませんので、ご了承下さいませ。

GUCCI GGマーモント ショルダーバッグ



A.P.C. レザー ハーフムーン ショルダーバッグ Demi-Lune 黒



【極美品】コーチ 28160 ザ ボロー 2way ショルダーバック レザー

注意事項

ミナペルホネン キッズ ポシェット mina perhonen

・お使いのスマホ、PCのモニター環境、撮影の光の当たり具合によりお手元に届いた際に、色味が違ってみえる場合がございますので予めご了承ください。

みかん様専用 24時間限定

・商品は丁寧にお包みしますが、簡易包装にて発送させて頂きます。箱はつきませんのでご了承ください。

新品 未使用☆Tory Burch ストライプ ミニ 2way クロスボディ

・プレゼント包装は有料にて財布サイズのみ対応致します。(別途200円でベルベッドの巾着をお付け致します)

Michael Kors マイケルコース 肩掛け ワンショルダー トート



【極美品】FENDI ショルダーバッグ ミニキャナイ チェーン ブラック

上記、ご納得、ご了承頂いた上でご購入お願い致します。

商品の情報 商品の状態 新品、未使用

たむたむ工房 m7770156大感謝複数割キャンペーン中!!!2個→300円割引3個→600円割引※期間限定のため予告なく終了する場合もございます。予めご了承下さいませ。ご覧頂き、誠にありがとうございます。熟練の職人が1つずつ丁寧に製作 縫製した拘りのハンドメイドの逸品。「ずっと大切に使って欲しい」「本当に良い物を選んで欲しい」そんな想いで一つ一つ作っています。カラー グレージュ 新商品キャンペン中!通常価格38000円早い者勝ちです!新品 未使用 クラッチバッグ、バッグインバッグ、長財布、ポーチとして便利に使える一品です。マグネット式のワンタッチボタンなので、簡単に開閉できるのも嬉しいポイントです。チェーン付きでとても可愛いです。お金以外にも、スマホ、通帳、お薬手帳、医療証など色々なものが整理しながら入れことが出来ます。小さなお子様がいらっしゃる方にもマザーズバッグと合わせてチェーンバッグ、お財布ポシェット としてとても便利です。【サイズ】22×13.5cm 厚さ3.2cm【カラー】エトゥープ×ピンク【素材】牛革(内側は一部ナイロン素材) 【収納】ファスナーポケット×1 フリーポケット×2 収納スペース×2気になることがあれば遠慮なくコメントください。他にもハンドメイドのノーブランド財布(サイフ)、バッグ(カバン 鞄)、レザー、革小物など出品していますので是非他の出品もご覧ください。※以下のブランド品は出品しておりませんので、ご了承下さいませ。注意事項・お使いのスマホ、PCのモニター環境、撮影の光の当たり具合によりお手元に届いた際に、色味が違ってみえる場合がございますので予めご了承ください。・商品は丁寧にお包みしますが、簡易包装にて発送させて頂きます。箱はつきませんのでご了承ください。・プレゼント包装は有料にて財布サイズのみ対応致します。(別途200円でベルベッドの巾着をお付け致します)上記、ご納得、ご了承頂いた上でご購入お願い致します。

商品の情報 商品の状態 新品、未使用

ケイトスペード フクロウショルダーバッグ 今週のみ大特価^_^ETRO スポーティーな太いストラップと上品なペイズリー柄のショルダーバッグフェンディ ショルダーバッグ セレリアヨハンナグリクセン テトラショルダーボッテガヴェネタ 2wayショルダー イントレチャート ブルー 青GUCCI バンブーバッグ ショルダーバッグ ミニバッグ ビンテージ オールドイヴサンローラン 巾着形ショルダーバッグ(白)GUCCI クラッチバッグ オールドグッチスリーワンフィリップリム美品 - 黒