古着好きのおしゃれさん、いらっしゃいませ✧

【 商品説明 】

古着

POLO RALPH LAUREN

ポロラルフローレン

BLAKE

ブレイク

ヴィンテージ

Vintage

90s 90年代

ボタンダウン BD

ギンガムチェック

ポニー刺繍

ワンポイント

半袖シャツ

90sリバイバルで人気が沸騰している、言わずと知れた定番ブランド!『Polo by RalphLauren』のヴィンテージシャツです。

90年代のお品ですが状態もよく、ビッグシルエット にて

オーバーサイズで着て頂けるオススメなアイテムです(^^)

※素材

綿 コットン100%

※色

青 ブルー 白 ホワイト

ギンガムチェック

※写真の撮影環境やお使いの端末によって、現物と色味が異なる場合がありますのでご了承の上お買い求め下さい。

※状態

目立った傷や汚れは無く、長くお使い頂けるアイテムかと思います。

⚠︎出品物は古着になります。

神経質な方はご購入をお控え頂きますようお願い致します。

✡️表記サイズ L

平置き寸法(㎝)

着丈 79

肩幅 53.5

身幅 65

袖丈 27

⚠️平置き採寸ですので、目安として参考程度にご活用くださいませ。

着画はやっておりません。

【ご案内】

☑️簡易包装にて、ご購入から1~2日で発送させて頂きます。

圧縮発送する場合がございます。

☑️全品送料無料◎

☑️リサイクルダンボールを使用する場合がございます。

☑️自宅にトイプードルがおります

フォローよろしくお願い致します❇️

#ひなの古着屋

商品の情報 商品のサイズ L ブランド ポロバイラルフローレン 商品の状態 目立った傷や汚れなし

古着好きのおしゃれさん、いらっしゃいませ✧【 m1612 】☪️ #ひなの古着屋 ☪️☪️ #ひなの古着屋シャツ ☪️✅フォロー割《200円OFF》☑️即購入、無言購入OKです○一点物の古着ですので〝早い者勝ち 〟気になる方はお早めに︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎!☑️まとめ買いがお得✴️お気軽にコメントください︎︎。【 商品説明 】古着POLO RALPH LAURENポロラルフローレン BLAKEブレイクヴィンテージVintage90s 90年代ボタンダウン BDギンガムチェックポニー刺繍ワンポイント半袖シャツ90sリバイバルで人気が沸騰している、言わずと知れた定番ブランド!『Polo by RalphLauren』のヴィンテージシャツです。90年代のお品ですが状態もよく、ビッグシルエット にてオーバーサイズで着て頂けるオススメなアイテムです(^^)※素材 綿 コットン100%※色 青 ブルー 白 ホワイトギンガムチェック※写真の撮影環境やお使いの端末によって、現物と色味が異なる場合がありますのでご了承の上お買い求め下さい。※状態目立った傷や汚れは無く、長くお使い頂けるアイテムかと思います。⚠︎出品物は古着になります。神経質な方はご購入をお控え頂きますようお願い致します。✡️表記サイズ L平置き寸法(㎝)着丈 79肩幅 53.5身幅 65袖丈 27⚠️平置き採寸ですので、目安として参考程度にご活用くださいませ。着画はやっておりません。【ご案内】☑️簡易包装にて、ご購入から1~2日で発送させて頂きます。圧縮発送する場合がございます。☑️全品送料無料◎☑️リサイクルダンボールを使用する場合がございます。☑️自宅にトイプードルがおりますフォローよろしくお願い致します❇️ #ひなの古着屋

