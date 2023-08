ご覧いただき、ありがとうございます。

MM6 マルタン・マルジェラ オーバーサイズシャツドレス 36



ご覧いただき、ありがとうございます。yori (ヨリ )の2023SPの商品、サニーツイードジレ色はホワイトサイズ38です。1度試着のみ、新品未使用、タグ付きです。公式サイトのオンライン先行受注会で予約して購入しました‼︎とっても可愛いのですが、残念ながらあまり似合わなかったため、出品いたします。カラー:ホワイトサイズ:38定価:35,200円(税込)保管時や発送時の畳みジワはご容赦下さい。試着していること、また自宅での保管であることをご理解いただきご購入をお願いいたします。【comment】コットンをベースに柔らかで表面感のあるツイード素材を使用しています。フロントのリボンはタイ風にしたりとアレンジ次第で様々な表情に見せてくれるジレです。シャキッとした肩のラインを表現する為に、ショルダーパット入りデザインにしています。ゆったりとしたサイズ感で後ろ身頃を長めにとっているので、タイトなパンツ合わせでもヒップラインが隠れる安心丈です。しなやかでボディラインを拾わずストンとした落ち感があるシルエットが特徴です。【material】伸縮性:なし光沢感:なし透け感:なし生地の厚さ:普通裏地:なし【quality】表地:綿46% ポリエステル29% レーヨン16% ナイロン8% ポリウレタン1%パイピング:ポリエステル100%■ドライクリーニング※家庭洗濯はできません。38着丈(センターバック~後裾) 79cm着丈(ネックポイント~前裾) 73cm身幅 54.5cm肩幅 43.5cm■made in japan

