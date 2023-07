激安大特価！ 【ma＊様ご専用】IÉNA ドットフラワーバイヤススカート　Mサイズ(38) ロングスカート

【お値下げ】

ウエスト…68

ヒップ…100

着丈…85

カラー…イエロー

サイズ…M(38)

柄···花柄

シルエット···台形

素材···ポロエステル

季節感···春、夏、秋、冬

定価…18,700円

☆簡易包装にて2〜3日で配送いたします。

【フォロー割】

フォロー割は『購入手続き』を押す前に、コメント欄よりお伝えください。

◎商品価格

〜2,999円→200円割引

3000〜4,999円→300円割引

5,000〜9,999円→500円割引

10,000円〜→800円割引

【まとめ買い割】

まとめて購入された場合は、さらにお値引きいたしますので、購入前にコメント欄よりお伝えください。

商品の情報 商品のサイズ M ブランド イエナ 商品の状態 目立った傷や汚れなし

【お値下げ】12,300円→11,700円大人気ブランドIENAの売り切れ続出でとても人気だったお品です。************************【2022SS】IENAドットと丸みのあるフラワー柄を掛け合わせたイエナらしいプリントのスカートです。ヴィンテージのようなテキスタイルをイメージしたオリジナル柄。程よい厚みのサテンにプリントし、Iラインのシルエットのスカートに仕立てました。ウエストから膝上まではすっきりと、裾にだけひらっと動きが出る様に作った、ドレープの出方が美しいシンプルなバイヤススカートです。 リボンでくるんだウエスト部分の配色感も可愛いポイントです。************************シワになりにくく扱いやすいお品です。きちんと裏地がついているので透けることもなく安心です。シルエットが良く、とてもスタイルが良く見えます(^^)また、サイドスリットが入っているので、歩くたびにひらひらと揺れ、とても素敵なスカートです♡これからの春の装いに加えられてはいかがでしょうか。5回程度着用しましたが、大切に扱っておりましたので、目立つ傷や汚れはありません。コーディネイト次第でオールシーズン着回すことができると思います✨ウエスト…68ヒップ…100着丈…85カラー…イエローサイズ…M(38)柄···花柄シルエット···台形素材···ポロエステル季節感···春、夏、秋、冬定価…18,700円☆簡易包装にて2〜3日で配送いたします。【フォロー割】フォロー割は『購入手続き』を押す前に、コメント欄よりお伝えください。◎商品価格 〜2,999円→200円割引3000〜4,999円→300円割引5,000〜9,999円→500円割引10,000円〜→800円割引【まとめ買い割】まとめて購入された場合は、さらにお値引きいたしますので、購入前にコメント欄よりお伝えください。

