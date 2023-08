最安挑戦！ 23SS Dime 完売品　Ghostly Mサイズ Tシャツ Font Tシャツ/カットソー(半袖/袖なし)

Dime mtl 23SS Ghostly font tee Mサイズ

palm Angels

新作ダイムTシャツです

90s ビンテージ 猫 アニマル アート Tシャツ USA 古着 あいみょん



fear of god sandcastle kings

新品未使用未開封 dimeの袋に入ってます

GYAKUSOU タンクトップ ノースリーブ L アンダーカバー ナイキ

カラー:ブラック

Brioni ブリオーニ メンズ プリントロゴ Tシャツ ブルー #Lサイズ

サイズ:M

シュプリーム マーヴィンゲイプリント半袖Tシャツ XLサイズ

着丈:70

70s 両面プリント ビンテージ tシャツ

身幅:55

SEESEE SUPER BIG FLAT SS TEE DS M

肩幅:49

ひろ 様専用

袖丈:22 (cm)

コムデギャルソンオムプリュス ローリングストーンズ リップ&タン モザイク



NIRVANA ニルバーナ シャツ ブラック 黒 メンズ レディース

100% 6.5oz コットン

【NIKE】ナイキ 90’sマイケルジョーダンTシャツ MADE IN USA

シルクスクリーンプリント

vintage Kurt Cobain 90s Tシャツ

カナダ製

リンガーTシャツ ③ 70s vintage USA製 ヴィンテージ



1993年製 SEGA SONIC THE HEDGEHOG 企業コラボTシャツ

ロゴがゴーストになっていてかわいいです。

希少 ACDC ツアー Tシャツ 2015 両面プリント バンT ビックサイズ

フロントのクラシックロゴ、DIMEの文字がそれぞれゴーストになっていて、

Warren Lotas lLakersヴィンテージTシャツ

叫び歪む顔がフォントで再現され、細部のディテールまでこだわったデザインです

スタンダードカリフォルニア×永井博 Tシャツ Mサイズ



supreme body snatchers Tee ボディ スナッチャーズ

Dime supreme Yardsale thrasher Huf stussy ftc polar等好きな方にも。

商品の情報 商品のサイズ M 商品の状態 新品、未使用

Dime mtl 23SS Ghostly font tee Mサイズ新作ダイムTシャツです新品未使用未開封 dimeの袋に入ってますカラー:ブラックサイズ:M着丈:70身幅:55肩幅:49袖丈:22 (cm)100% 6.5oz コットンシルクスクリーンプリントカナダ製ロゴがゴーストになっていてかわいいです。フロントのクラシックロゴ、DIMEの文字がそれぞれゴーストになっていて、叫び歪む顔がフォントで再現され、細部のディテールまでこだわったデザインですDime supreme Yardsale thrasher Huf stussy ftc polar等好きな方にも。

商品の情報 商品のサイズ M 商品の状態 新品、未使用

黒 ヴィランズ ディズニー 90年代ヴィンテージ Tシャツ ヴィランズ ビラン90s~00s Sonic Youth ソニックユース ロックT ヴィンテージ小泉今日子×GB・by・Baba×ジャーナルスタンダード・M・クイーンロゴ・白