★ご覧いただきありがとうございます★

希少 littlebig リトルビッグ テーラードジャケット パープル 菅田将暉



◆ブランド

littlebig

◆商品説明

ブランド立ち上げのファーストシーズンのセットアップですのでとても希少価値の高いものです 。

カラーはパープルです。

◆カラー

パープル

◆サイズ

M

◆実寸

肩幅 約44cm

身幅 約51cm

着丈 約70cm

袖丈 約53cm

◎関連商品

→ #サンジのおやつ

○注意事項

古着になりますので商品状態について予めご考慮の上、ご不安な点はコメントください。

サイズにつきましては掲載している寸法を

お手持ちの衣類と比較してください。

◉ご案内

コメントなしの即購入可能です(^^)

商品の情報 商品のサイズ M ブランド リトルビッグ 商品の状態 目立った傷や汚れなし

