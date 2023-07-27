新しいコレクション V直筆サイン入り2Lサイズ写真…BTS…防弾少年団 ⑪ ミュージシャン

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愛称はテテ。

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生年月日： 1995年12月30日 (年齢 26歳)

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学歴： グローバルサイバー大学 (2020年)、 韓国芸術高等学校 (2014年)、 漢陽サイバー大学校、

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こちらの商品は、他のオークションで購入した物です。

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複数点のご購入のお客様は、同梱発送させて頂きます。ご了承ください。

商品の情報 商品の状態 新品、未使用

V直筆サイン入り2Lサイズフォト…新品…極美品…撮影時のみ開封…約127mm×179mm…サイズフォトの裏面に、シリアル番号付きの直筆サイン証明書…証明書も一緒にお届け致します。値下げは出来ません…即購入で構いません。V韓国の歌手、俳優。男性ヒップホップグループBTSのメンバー本名はキム・テヒョン。愛称はテテ。生年月日： 1995年12月30日 (年齢 26歳)出生地： 飛山洞 (大邱広域市)身長： 179 cm学歴： グローバルサイバー大学 (2020年)、 韓国芸術高等学校 (2014年)、 漢陽サイバー大学校、こちらの商品は、他のオークションで購入した物です。ご購入のお客様は、商品の到着後…2日以内の受け取り連絡をお願い申し上げます…複数点のご購入のお客様は、同梱発送させて頂きます。ご了承ください。

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