#美品にて希少

#着用感あり~程よくヴィンテージ感

#複数割引(詳細は文末にて)

※多少の着用感など見受けられますが、美品です。

< “AKIRA ART OF WALL” >

2019年『渋谷PARCO』の誕生に先駆け、2017年10月より始まった『AKIRA』の作者 大友克洋とコラージュアーティスト 河村康輔による一大プロジェクト。

READY MADE と AKIRA Art of Wall の コラボプロダクト

◆商品名

READY MADE レディメイド

AKIRA Art of Wall

コラボ プリント T-shirt

2019AW

◆素材:COTTON 100%

◆原産国:日本

◆サイズ:M

◆カラー:ホワイト

◆採寸(素人採寸・平置き・若干の誤差)

肩幅:54cm(マネキン:43cm)

裄丈:45cm

袖丈:20cm

着丈:70cm

身幅:54cm

裾幅:54cm

◆写真

1・2枚目:webより

3〜10枚目:実物

★お願い★

「目立ったキズやヨゴレ」「首回り・袖口・裾・脇下の黄ばみ」など見受けられない状態ですが、「着用に伴う毛羽立ち・キズ・ヨゴレ」など、記載に無い細かなものが見受けられる場合がございます。

併せて自宅保管ですので神経質な方はご遠慮下さい。

お値引き相談の際には、ご希望の金額をご提示下さると助かります。

★即購入★

大歓迎いたします。

⭐︎#複数割引(衣類)⭐︎

衣類(新品・古着の組み合せ自由)

2点お買い上げ 15%割引

3点お買い上げ 20%割引

5点お買い上げ 30%割引

8点お買い上げ 40%割引

10点以上お買い上げ 50%割引

※申し訳ありませんが、複数割引(衣類)は、衣類のみの組み合わせに限らせて頂きます。

柄・デザイン...プリント(ロゴなど)

カラー...ホワイト

袖丈...半袖

ネック...クルーネック

季節感...春、夏、秋

商品の情報 商品のサイズ M ブランド レディーメイド 商品の状態 目立った傷や汚れなし

