卸売 FCRB NIKE 15AW POLKA DOT PRACTCE JACKET ナイロンジャケット

【商品名】

【新品】 カリマー ワンダージャケット Lサイズ

【カラー】

ホワイト

【サイズ】

1番人気のMサイズ

着丈:約70cm

身幅:約53.5cm

肩幅:約43

(※素人採寸の為、多少の誤差はご了承下さい。)

【購入先】

SOPH.FUKUOKA

【状態】

10回程度着用し、クローゼットにて保管しておりました。

大事に着ていたので汚れなどなく状態は悪くない思います。

自宅保管となりますので神経質な方は入札をお控えください。

他でも出品しています。

先に購入していただいた方を優先させて頂きますので、予めご了承下さい。

ご不明な点がありましたら、質問欄よりお願いいたします。

#15AW

#FCRB

#POLKADOTPRACTCEJACKET

#PRACTICE

#JACKETSHORTS

#セットアップ

#プラクティス

#ブリストル

#Bristol

#NIKE

#fragment

#フラグメント

#SOPHNET

#藤原ヒロシ

#APE

#BAPE

#エイプ

商品の情報 商品のサイズ M 商品の状態 目立った傷や汚れなし

【商品名】F.C.Real Bristol×NIKE15AW POLKA DOT PRACTCE JACKET 【カラー】ホワイト【サイズ】1番人気のMサイズ着丈:約70cm身幅:約53.5cm肩幅:約43(※素人採寸の為、多少の誤差はご了承下さい。)【購入先】SOPH.FUKUOKA【状態】10回程度着用し、クローゼットにて保管しておりました。大事に着ていたので汚れなどなく状態は悪くない思います。自宅保管となりますので神経質な方は入札をお控えください。 他でも出品しています。先に購入していただいた方を優先させて頂きますので、予めご了承下さい。ご不明な点がありましたら、質問欄よりお願いいたします。#15AW#FCRB #POLKADOTPRACTCEJACKET #PRACTICE #JACKETSHORTS #セットアップ #プラクティス #ブリストル #Bristol #NIKE #fragment #フラグメント#SOPHNET#藤原ヒロシ#APE#BAPE#エイプ

