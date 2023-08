激安 【希少デザイン】ステューシー☆ビッグロゴ☆切替スウェット　L　ベージュ　:SP スウェット

【1〜2日以内発送】・【フォロー割】・【おまとめ割】実施中!

★フォロー割

フォローして下さった方には、表示価格より以下の通り割引させて頂きます。ご購入前にコメント欄に「フォローしました!」とお知らせ下さい☆

~¥2,980 → ¥200引き

~¥4,980 → ¥300引き

~¥9,980 → ¥500引き

¥10,000~ → ¥1,000引き

★おまとめ割

おまとめ買いでお値引きします! コメント欄にてご相談下さい!

★返品・返金

検品はしっかりとさせていただいていますが、あまりの状態の見落としがあれば、返品・返金対応も致します。

その他のアイテムもよろしければご覧ください^_^

●同ジャンルの出品一覧

#はまの古着屋_スウェット・パーカー

●全ジャンルの出品一覧

#はまの古着屋_全商品

NO.823

⭐︎⭐︎⭐︎⭐︎⭐︎⭐︎⭐︎⭐︎⭐︎⭐︎⭐︎⭐︎⭐︎⭐︎⭐︎⭐︎⭐︎⭐︎⭐︎⭐︎⭐︎⭐︎⭐︎⭐︎⭐︎⭐︎⭐︎

<ブランド名>

STUSSY ステューシー

<ジャンル>

ストリート系、90S系、スケーター系、HIPHOP系のファッションをお好みの方にお勧めです。

<商品のポイント>

・スウェット、トレーナー

・ビッグロゴ(でかロゴ)

・切替

・ゆるだぼ着用向け(ビッグシルエット、ビッグサイズ、オーバーサイズ)

・アースカラー

・裏起毛

<素材>

コットン(綿)100%

<状態>

古着ですが状態もよく、これからもたくさん着ていただけます。

<サイズ>

メンズLサイズ

着丈→73cm

肩幅→50cm

身幅→56cm

袖丈→67cm

<カラー>

ベージュ アースカラー

<ブランド説明>

● ステューシー(stussy)

1980年、Tシャツに自身のグラフィティ風タグ用サイン(ショーンフォント)のロゴをプリントして、販売したのが始まり。1990年以降はサーフブランドの枠を抜け出し、世界中のストリートシーンへと人気が広がる。ディオール(dior)やA BATHING APE BAPE(ア ベイシング エイプ)等とのコラボレーションアイテムでも常に注目を浴びている。

⭐︎⭐︎⭐︎⭐︎⭐︎⭐︎⭐︎⭐︎⭐︎⭐︎⭐︎⭐︎⭐︎⭐︎⭐︎⭐︎⭐︎⭐︎⭐︎⭐︎⭐︎⭐︎⭐︎⭐︎⭐︎⭐︎

商品の情報 商品のサイズ L ブランド ステューシー 商品の状態 目立った傷や汚れなし

