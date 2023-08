古着やヴィンテージ品へのご理解がない方の購入はトラブルのモトとなりますのでご遠慮下さい。

古着やヴィンテージ品へのご理解がない方の購入はトラブルのモトとなりますのでご遠慮下さい。貴重な海外購入品!スターウォーズ エピソード1の激レアTシャツデッドストックはほぼ出回ることはないと思います。トラビススコット着用オリジナルビンテージTシャツ!国内外でも大人気のラッパーTravis Scottが着用したことにより価格が高騰しております。XLは大きすぎて着れない方やちょっと大きめに着たい方にはバッチリなLサイズヴィンテージのアイテムは全て1点ものになり同じサイズ感のモノはございませんので買い逃しなく!!※他の激レア ヴィンテージTシャツは #こちらから是非 どうぞ!【商品名】古着 Vintage 90s Star Wars Episode 1 Movie Promo All Over Print Tee L Black ここ数年のBand/Rap/Movie Teeなどの、Vintage Tシャツのブームにより値段が高騰しております!オリジナルビンテージTシャツです。【COLOR】ブラック【Size】Large着丈: 約75cm、身幅: 約55cm、肩幅: 約47cm【商品状態の詳細】デッドストックですが、見落としがある場合もございます。20年以上前のアイテムですので、そちらをご理解頂いた上でご購入お願い致します。【商品の状態】使用状況 : デッドストック 新古品注意事項 : ファイナルセールとさせていただきます。【発送】既に日本にございます。入金確認後、2日以内での発送となります。【その他】不明点はご質問ください。購入後24時間以内にご連絡無い場合、また購入後2日以内に入金ない場合キャンセルとさせていただきますのでご了承ください。SUPREME 23SS,22AWの商品やNY買い付け品を他にも出品しております。あわせて宜しくお願い致します。カラー···ブラック袖丈···半袖柄・デザイン···プリント(ロゴなど)ネック···クルーネック季節感···春、夏、秋

