Ann demeulemeester のシルク混ブラウスです。

タグが残っていた為、そちらも付けて出品致します。

個人的には2019秋冬のコレクションなのかなと思っています。(5枚目は参考画像)

素材:表地…レーヨン75% シルク25%

カラー:オフホワイト〜クリーム色

Size:38

肩幅:約46cm

身幅:約50cm

総丈(後フリル下まで):約75cm

袖口:約46cm

袖丈:約55cm

(説明)

・レディースにしてありますが、タイトなものではない為、男性でもお召し頂けるサイズ感だと思います。

・ストレッチ性はありません。

・フリルの裾が切りっぱなしのデザインです。

・首、袖口、腰回りに紐が通っている為、お好きな長さに調整可能です。

(注意)

・中古品にはなりますので、若干の色褪せや、生地の使用感など、神経質な方のご購入はご遠慮ください。

・裾が切りっぱなし+繊細な生地感なので、フリル周辺の糸引きなどは、ご了承下さい。

・ご質問、値下げ交渉等ございましたらお気軽にコメントください!

Ann demeulemeester のシルク混ブラウスです。タグが残っていた為、そちらも付けて出品致します。個人的には2019秋冬のコレクションなのかなと思っています。(5枚目は参考画像)素材:表地…レーヨン75% シルク25%カラー:オフホワイト〜クリーム色Size:38肩幅:約46cm身幅:約50cm総丈(後フリル下まで):約75cm袖口:約46cm袖丈:約55cm(説明)・レディースにしてありますが、タイトなものではない為、男性でもお召し頂けるサイズ感だと思います。・ストレッチ性はありません。・フリルの裾が切りっぱなしのデザインです。・首、袖口、腰回りに紐が通っている為、お好きな長さに調整可能です。(注意)・中古品にはなりますので、若干の色褪せや、生地の使用感など、神経質な方のご購入はご遠慮ください。・裾が切りっぱなし+繊細な生地感なので、フリル周辺の糸引きなどは、ご了承下さい。・ご質問、値下げ交渉等ございましたらお気軽にコメントください!sulvumサルバムヨウジヤマモト yohji yamamoto LAD MUSICIANイッセイミヤケISSEI MIYAKEコムデギャルソンcomme des garçons Y's GroundY Y-3 [Alexandros] 川上洋平 Ann DemeulemeesterVivienne Westwood JOHNLAWRENCESULLIVANRICK OWENS

