訳あり ゴルフシューズスパイクレス25.5㎝ シューズ(男性用)

サイズ...25 〜 25.5cm

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スパイクのタイプ...スパイクレス

新品 ナイキ ゴルフシューズ メンズ ホワイト ブラック 白 黒 28.0

着脱タイプ...靴ひも おしゃれなアンダーアーマーのシューズです。同サイトで、新品同様を購入して、試着しただけの商品です。サイズは25.5ですが、少し大きく感じました。使用していただける方にお譲りします。

商品の情報 ブランド アンダーアーマー 商品の状態 新品、未使用

サイズ...25 〜 25.5cmスパイクのタイプ...スパイクレス着脱タイプ...靴ひも おしゃれなアンダーアーマーのシューズです。同サイトで、新品同様を購入して、試着しただけの商品です。サイズは25.5ですが、少し大きく感じました。使用していただける方にお譲りします。

商品の情報 ブランド アンダーアーマー 商品の状態 新品、未使用

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