【税込】 アメリカ硬貨 ペーパーウェイト その他

アメリカ硬貨がびっしりと散りばめられたビンテージペーパーウェイトです。

日本語ですと、重し、文鎮です。

これぞアメリカというデザインです。

アメリカ硬貨 ペーパーウェイト

サイドにはROBERT F. KENNEDYの文句が刻印されています。

大変珍しい一品です。硬貨が好きな方などは是非。

見つけても見つからない品です。漢の仕事に!

#ペーパーウェイト #重し #文鎮 #ロバートケネディ #USA #アメリカ #アメリカ硬貨 #アメリカ雑貨 #ビンテージ #文房具 #文具

商品の情報 商品の状態 目立った傷や汚れなし

