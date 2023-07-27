開店記念セール！ スタイルジョグ　AFR1519 トレーニング用品

種類···ランニングマシーン・ルームランナー

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2021年4月にAmazonにて購入。写真にある純正のマットexp150も同梱します。

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購入は、子供の自宅トレーニングが主な購入理由でしたが、数回使って使わなくなり、しばらく様子を見てましたが、私どもには、必要のないものだと分かり、使っていただける方に渡ればと思い、出品いたします。

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主な仕様は、ホームページを参考にしていただければと思います。

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梱包たのメル便にて、送付いたします。付属のケーブル、説明書、別途購入した純正マットも一緒に送ります。

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使用頻度がそれほど高くなかったので、比較的綺麗な状態を保っていると思いますが、中古品であることをご理解いただける方のみ、よろしくお願いいたします。

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なお、値下げ交渉には、対応致しませんので、ご了承ください。

商品の情報 ブランド アルインコ 商品の状態 やや傷や汚れあり

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