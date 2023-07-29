人気のファッションブランド！ 【新品】Denon 12チャンネルミキサー　DN-312X mixer レコーディング/PA機器

間違えて購入してしまったので、出品いたします。

新品から一回使用 ベリンガー NX6000 6000Wパワーアンプ

未開封のまま保管しております。

【完動作品 】TASCAM マルチトラックレコーダー DP-03SD 自宅録音



太郎さん専用



AKG C451 B ジャンク

特徴

audio-technica AT4040 コンデンサーマイク

マイク/ライン切替可能なコンボ入力端子6chを含む12chミキサー。1-6chは、独自のHDHQマイクプリを搭載。ファンタム電源の供給も可能です。7/8-11/12chには、RCAステレオ入力端子を3系統配置。XLRバランス出力、RCA出力、モノラル出力やマイクモニタリング端子を装備し出力系統も充実しています。3バンドのEQを搭載し、環境に合わせた音作りが可能。

AT4040 Audio-Technica



激レア‼︎新品未使用のBOSS SUPER Octave OC-3

スペック

Roland SRV-330 DIMENSIONAL SPACE A

■特長

マイクiRig Mic Studio [IKMOT000045]

・ HDHQマイクプリを搭載したXLR/TRSコンボ入力端子

Roland BOSS コンパクトエフェクター Feedbacker/Boos…

・ ファンタム電源、マイク/ライン切り替えスイッチを装備

Razer Seiren Elite プログレード ストリーミングマイク

・ 6モノ（3ステレオ）RCA入力端子

CAJ Loop and link

・ マイク入力をモニター可能なマイクモニタリング端子

EP-Booster箱、アダプタなしです

・ XLRバランス・メイン出力端子

IGS ONE LA 500 TONE FLAKE custom

・ 1/4 モノラル出力端子

AT4040 ショックマウント付き

・ チャンネル1の信号を優先し、他チャンネルの音量を制御する、MIC 1優先コントロール

AKG C-314

・ 1Uラックマウントサイズ

LEWITT MTP 350 CM ボーカル コンデンサーマイク



Yeti USB コンデンサーマイク イエティ シルバー

■仕様

EBS MultiComp Blue Label

マイク入力（チャンネル1-6ch）

ART DUAL TUBE EQ チューブイコライザー 真空管

・ 入力端子：XLR+1/4"コンボ、電子バランス

コンデンサーマイク stellar X3 Tech Zone Audio

・ 感度：-40dBu

Blue Yeti マイク

・ 最大入力：-19dBu

AKG C414 B XLⅡ コンデンサマイク 状態良好 おまけつき

・ 最大ボルテージゲイン：60dB（マイク入力→ライン出力、マイク出力、モノラル出力）、50dB（マイク入力→REC出力）

美品 AKGアーカーゲーC314 コンデンサーマイク

・ ファンタム電源：+18?21V、スイッチコントロール

BOSS GT-1 ケーブルセット マルチエフェクター



STRYMON（ストライモン）Ola

ライン入力（チャンネル1-6ch）

MG166cx YAMAHA ミキサー

・ 感度：0dBu

M169 Carbon Copy Analog Delay MXR

・ 最大入力：+21dBu

【新品】Denon 12チャンネルミキサー DN-312X mixer

・ 最大ボルテージゲイン：20dB（マイク入力→ライン出力、マイク出力、モノラル出力）、10dB（マイク入力→REC出力）

【新品未使用】BOSS VE-20 VOCAL PROCESSOR



ReezaFRATzitz II

ライン入力（チャンネル7/8?11/12）

AG06 オーディオインターフェース

・ 入力端子：RCAステレオ

DD-20 Digital Delay

・ 感度：+10dBu

「ギリギリまで値下げしました！」 MOTU M2 オーディオインターフェイス

・ 最大入力：+21dBu

CANARE/L4E6S+NEUTRIKマイクケーブル 9本セット

・ 最大ボルテージゲイン：10dB（ライン入力→ライン出力）、0dB（ライン入力→REC出力）、4dB（ライン入力→モノ出力）

TC HELICON VOICESOLO FX150動作確認済み送料込み！

S/N比：103dB以上

MDR-5 ミュージックデータレコーダー



SHURE MV88 コンデンサーマイクfor iPod iPhone iPad

インピーダンス

◆値下げ◆SHURE BETA57A◇PROVIDENCEマイクケーブル付き◇

マイク/ライン入力： 1.4kΩ

audio−technica AT2035

ライン入力： 10kΩ以上

oz design Bus Compressor バスコンプ

全出力： 120Ω

【動作確認済】Classic Pro 電源モジュール PDM/LS



Silver star MX-Prime e

イコライザー： 3バンド

YAMAHA/ヤマハ HS5 モニタースピーカー ペア

電源： AC100V、50/60Hz、またはDC24V

BOSS DS-1 日本製

サイズ： 約483 x 195 x 44mm（W x D x H）

美品★Soundcraft signature 12 アナログミキサー

重量： 約2.9kg

BOSS BB-1X Bass Driver

種類···ミキサー

商品の情報 ブランド デノン 商品の状態 新品、未使用

間違えて購入してしまったので、出品いたします。未開封のまま保管しております。特徴マイク/ライン切替可能なコンボ入力端子6chを含む12chミキサー。1-6chは、独自のHDHQマイクプリを搭載。ファンタム電源の供給も可能です。7/8-11/12chには、RCAステレオ入力端子を3系統配置。XLRバランス出力、RCA出力、モノラル出力やマイクモニタリング端子を装備し出力系統も充実しています。3バンドのEQを搭載し、環境に合わせた音作りが可能。スペック■特長・ HDHQマイクプリを搭載したXLR/TRSコンボ入力端子・ ファンタム電源、マイク/ライン切り替えスイッチを装備・ 6モノ（3ステレオ）RCA入力端子・ マイク入力をモニター可能なマイクモニタリング端子・ XLRバランス・メイン出力端子・ 1/4 モノラル出力端子・ チャンネル1の信号を優先し、他チャンネルの音量を制御する、MIC 1優先コントロール・ 1Uラックマウントサイズ■仕様マイク入力（チャンネル1-6ch）・ 入力端子：XLR+1/4"コンボ、電子バランス・ 感度：-40dBu・ 最大入力：-19dBu・ 最大ボルテージゲイン：60dB（マイク入力→ライン出力、マイク出力、モノラル出力）、50dB（マイク入力→REC出力）・ ファンタム電源：+18?21V、スイッチコントロールライン入力（チャンネル1-6ch）・ 感度：0dBu・ 最大入力：+21dBu・ 最大ボルテージゲイン：20dB（マイク入力→ライン出力、マイク出力、モノラル出力）、10dB（マイク入力→REC出力）ライン入力（チャンネル7/8?11/12）・ 入力端子：RCAステレオ・ 感度：+10dBu・ 最大入力：+21dBu・ 最大ボルテージゲイン：10dB（ライン入力→ライン出力）、0dB（ライン入力→REC出力）、4dB（ライン入力→モノ出力）S/N比：103dB以上インピーダンスマイク/ライン入力： 1.4kΩライン入力： 10kΩ以上全出力： 120Ωイコライザー： 3バンド電源： AC100V、50/60Hz、またはDC24Vサイズ： 約483 x 195 x 44mm（W x D x H）重量： 約2.9kg種類···ミキサー

商品の情報 ブランド デノン 商品の状態 新品、未使用

箱 説明書あり 完動品OCD-Ge fulltone フルトーン ゲルマニウムマイクスタンド (5本)RODE Microphones NT1-A【CSP12】クラシックプロ スピーカー 1台HUMAN GEAR FINE DS