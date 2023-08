ANDREGHEKIERE

知り合いから頂きましたが

使用しないので

出品致します

あざみ加工

濃紺

サイズ 約160×139cm

つむぎ

値札があり

26万円と18万円のニ枚有ります

目付けを計測したいのですが

体重計しかなく

だいだいの重さで約1キロ位でした

重さはあり

しっかりとした目のつまったカシミヤの布地です

高級カシミヤ布地100% 160×139cm 濃紺

素人なので

詳しくご説明出来かねます

申し訳ございません!

目付けと

あざみ加工について

目付とは、150cm×1mあたりの重さのことを言い、品質表示の欄には、○○○g/mなどと表示されます。

コートに使用される生地は、450g以上のものが普通です。

あざみ加工について

今から200年以上も前に、スコットランドのエルガンの地でウールを中心とした生地が作られ、とくにカシミア製品の評判がよく、触り心地、感触に世界中の人々が魅了されています。

じつは、その風合いを出すために意外なものが使われていました。

それは金属製のブラシでも、最新鋭の機械でもありません。

小さなとうもろこしのような形に、上を向いて突き出た無数のとげ。

そう、アザミの実です。

アザミの実を起毛機にしきつめ、その上をまだのっぺりとしたカシミア生地がとおることで、生地をとげがやさしくひっかき、ながれるような起毛感としなやかな風合いが生まれるというわけです。

これだけ技術革新がすすんだ世の中でも、それに代わるものは見つけられていません。

これから先も、カシミアとアザミの実の相思相愛な関係はつづいていくことでしょう。

布地の裏側だと思いますが

ブタさんのシッポ?のような箇所が1箇所ございました!

最後の写真でご確認下さい

撮影の為

布地を広げましたので

小さな繊維等が着きました

なるべくお取しますが

取り残しの可能性がございます

小さく折り畳み

発送致します

ご了承下さい

ANDREGHEKIERECANNES PARIS知り合いから頂きましたが使用しないので出品致します高級カシミヤ布地100% 一枚あざみ加工濃紺サイズ 約160×139cm値札があり26万円と18万円のニ枚有ります目付けを計測したいのですが体重計しかなくだいだいの重さで約1キロ位でした重さはありしっかりとした目のつまったカシミヤの布地です素人なので 詳しくご説明出来かねます申し訳ございません!目付けとあざみ加工について目付とは、150cm×1mあたりの重さのことを言い、品質表示の欄には、○○○g/mなどと表示されます。コートに使用される生地は、450g以上のものが普通です。あざみ加工について今から200年以上も前に、スコットランドのエルガンの地でウールを中心とした生地が作られ、とくにカシミア製品の評判がよく、触り心地、感触に世界中の人々が魅了されています。じつは、その風合いを出すために意外なものが使われていました。それは金属製のブラシでも、最新鋭の機械でもありません。小さなとうもろこしのような形に、上を向いて突き出た無数のとげ。そう、アザミの実です。アザミの実を起毛機にしきつめ、その上をまだのっぺりとしたカシミア生地がとおることで、生地をとげがやさしくひっかき、ながれるような起毛感としなやかな風合いが生まれるというわけです。これだけ技術革新がすすんだ世の中でも、それに代わるものは見つけられていません。これから先も、カシミアとアザミの実の相思相愛な関係はつづいていくことでしょう。布地の裏側だと思いますがブタさんのシッポ?のような箇所が1箇所ございました!最後の写真でご確認下さい撮影の為布地を広げましたので小さな繊維等が着きましたなるべくお取しますが取り残しの可能性がございます小さく折り畳み発送致しますご了承下さい#高級カシミヤ#高級カシミア#カシミヤ布地#カシミア布地#布地#手作り#ハンドメイド#洋服#高級布地完璧、新品を求める方神経質な方はお控え下さい仕事 子育てをしておりますのですぐに返信や発送が難しい場合がございますが、早く応対したいと思います

