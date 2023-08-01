無料発送 PHENOMENON 新作 TEE L BLACK Tシャツ/カットソー(半袖/袖なし)

PHENOMENON
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新品未使用
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カラー···ブラック
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袖丈···半袖
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柄・デザイン···プリント（ロゴなど）
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ネック···クルーネック
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季節感···春、夏、秋、冬
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商品の情報
|商品のサイズ
|L
|ブランド
|フェノメノン
|商品の状態
|新品、未使用
【だいさま】専用
PHENOMENONSOMETHING LIKE A PHENOMENON一番Tシャツ新品未使用サイズL定価2万円着丈69cm身幅57cm肩幅48cm袖丈27cmフェノメノンMCMp＋mmistergentlemanmr.gentlemanswaggerkakoiSLAP秋元梢shakkazombieシャカゾンビbig-oosumiカラー···ブラック袖丈···半袖柄・デザイン···プリント（ロゴなど）ネック···クルーネック季節感···春、夏、秋、冬
商品の情報
|商品のサイズ
|L
|ブランド
|フェノメノン
|商品の状態
|新品、未使用