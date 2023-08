超美品の ドライバー 【新品】テーラーメイド　ステルス テンセイレッド S 9 TM50 クラブ

テーラーメイド ステルス ドライバー 2022年モデル

テンセイレッド TM50

カーボンシャフト 9 S

2014 マイガール



2022年2月購入

新品・未使用

即購入OK

商品説明

★ ようこそ、カーボンウッドの時代へ

テクノロジーとは、情熱である。命題を提起しながら、課題を一つ一つ解決し、一歩ずつ前進する。テーラーメイドは「メタルウッド」という前人未踏の領域で、イノベーションを生み出し、潮流を決定づけ、進化を追求する一方で「次」を見据えたチャレンジも進めていた。カーボンフェーステクノロジーの研究開発である。そして、2022年、あくなき情熱がついに実を結ぶ。コードネーム「ステルス」。20年以上、極秘裏に開発され続けてきた事を意味し、その名を冠する、ステルスドライバー。常識を置き去りにし、ドライバーの新たな時代を切り拓く、新しい「カーボンウッド時代」が始まる。

★ なぜ、「カーボンウッド」なのか?

カーボンを戦略的に採用し、エネルギー伝達を最適化することで、ボール初速が飛躍的に向上。そして、軽量カーボンフェースが生み出す余剰重量は、ヘッドのプラットフォーム全体に恩恵をもたらす。さらなる低重心化によって、飛距離と寛容性を限界の先へと導くと同時に、より精緻な打音追及も可能とする。

★ 最適な打ち出しとスピン

テーラーメイドが20年以上の間、極秘裏に開発を進めてきた「ステルス」。「ステルス ドライバー」を実現に導いたのが「ナノテクスチャーPUカバー」。フェース全面にナノレベルの精巧なポリマーコーティング(PU)を施すことで、どのような状況下においても最適なスピン量を可能にし飛距離を生み出す。

スペック

* ヘッド素材 / フェース素材:チタン [9-1-1 ti] + カーボンクラウン / 60層カーボンツイストフェース

* ヘッド体積(cm3(cc)):460

* ロフト角(°):9

* ライ角(°):56

* フレックス:S

* シャフト:TENSEI RED TM50 ('22)

* グリップ:Lamkin Crossline 360 Black/Red CP (径60/42g)

* 利き手:右利き用

* 性別:メンズ

※専用ヘッドカバー付き

商品の情報 商品の状態 新品、未使用

