■注意

新品 48 マルジェラ 23ss オープンカラー 開襟 シャツ 赤系 4720

フリマアプリ以外では出品、販売は致しておりませんので、別サイトでの詐欺にご注意下さい。

リプレイ ミリタリーシャツ



【Keboz】CONVERTIBLE NEL SHIRT

【出品経緯】

kris van assche 長袖シャツ

フリマアプリで購入しました。とても状態の良い商品でしたが、私にはあまり似合わなかった為出品しました。

ザフラットヘッド THE FLAT HEAD ウォバッシュデニムワークシャツ



レキオツアン 総柄シャツ

【状態】

ポールスミス プリントシャツ

目立った汚れや痛みは無く、使用感も少ない状態の良い品ですが、あくまで自宅保管の中古品となりますので、神経質な方はご遠慮ください。

ウールシャツ 古着 シャツ レトロコーデ アート vintage デザイン



giannetto ジャンネットリネンシャツ サイズ38 美品

【サイズ】

butcher products at last

標記サイズ L 41

新しいやつ

身幅 55

新品 COMME des GARCONS HOMME DEUX ディズニー

肩幅 50

JohnUNDERCOVER 虎刺繍開襟シャツ アンダーカバー オープンカラー

袖丈 25.5

【専用】バーバリーブラックレーベル 半袖 ノバチェック ロゴ刺繍

着丈 85

90's コムデギャルソン オム ストライプシャツ 田中啓一



め0616古布リメイク木綿柿渋染め手ぬぐいアロハシャツハンドメイド着物アロハ

【カラー】

70s Vintage Lion Troy フリルシャツ ドレスシャツ

ベージュのノバチェック柄

希少!ポールスミスコレクション 長袖シャツ 総柄



RADIALL ラディアル セットアップL

【生地】

海外限定 ステューシー STUSSY シャツ 花柄 アロハシャツ M

綿100%

【つちもとこうき様専用】バーバリー ノバチェック 長袖 シャツ(size.S)

※ 生地質はネルシャツやオックスフォードシャツの様な厚手の物でなく、ワイシャツのような薄手の生地となります。)

ARC'TERYX『Skyline LS Shirt』



【美品】テンダーロイン チェックシャツ Mサイズ



atd様専用スカリーScully SINCE 1906ハンド刺繍ウエスタンシャツ

#バーバリー

未使用 エルメス HERMES メンズ シャツ デパート購入 サンプル品

#半袖シャツ

★ポールスミス★総柄半袖シャツ★日常★人々★

#ノバチェック

SAINT LAURENT 16AW サンローラン ウール チェックシャツ XS

#Burberry

【最安値】SUN SURF 唐獅子 アロハシャツ M 渋谷龍太 着用

#バーバリーロンドン

商品の情報 商品のサイズ L ブランド バーバリー 商品の状態 目立った傷や汚れなし

