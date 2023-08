卸売 【希少】大谷翔平 入団記念　5000枚限定シルバーコインカード スポーツ選手

大谷翔平がエンゼルスに入団した時に発売された

スーパーエグゼクティブシート 3枚 駐車場つき

5000枚限定コインカードです。

傷や汚れ等は写真のとおりです。未使用ですのでカード自体に問題はありません。

昔の商品ですので、経年劣化により、コインの色が微妙に変色しているように見受けられます。

神経質な方はお控えください。

海外製品とゆうのもあり、入れ物の表面に多少のスレ傷はありますので、ご承知おきください。(基本的にはどの製品にもあるかと思いますが、念のためお伝えさせていただきます。)

以下検索用

商品の情報 商品の状態 目立った傷や汚れなし

大谷翔平がエンゼルスに入団した時に発売された5000枚限定コインカードです。傷や汚れ等は写真のとおりです。未使用ですのでカード自体に問題はありません。昔の商品ですので、経年劣化により、コインの色が微妙に変色しているように見受けられます。神経質な方はお控えください。海外製品とゆうのもあり、入れ物の表面に多少のスレ傷はありますので、ご承知おきください。(基本的にはどの製品にもあるかと思いますが、念のためお伝えさせていただきます。)

