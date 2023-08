ご覧いただきありがとうございます。

◾️商品

NEW ERA X POLO RALPH LAUREN 49FORTY

BOSTON RED SOX

New eraと、POLO RALPH LAURENのコラボキャップ。

バイザーにはラルフローレンのネーム、リアにはポニーロゴの刺繍が施され、内側のテープにもポニーロゴをレイアウトした特別仕様になっています。

シルエットは型崩れしにくいクラシックな49FORTYです。

こちらは海外限定発売のボストンレッドソックスバージョンです。

フロントに球団ロゴ、リアのポニーロゴ下にRED SOXの刺繍が施されています。

デザインが他の人とかぶりにくく、大人の休日スタイルにおすすめです。

◾️カラー

Black ブラック

◾️素材

ウール

◾️サイズ

XL 60cm

◾️コンディション

新品未使用、タグ付き。

海外ニューエラ 購入の正規品です。

◾️その他

型崩れしないように段ボールで梱包してお送りします。

商品の情報 ブランド ポロラルフローレン 商品の状態 新品、未使用

