売上実績NO.1 •中古• BYBORRE 3D New General ジャケット Mサイズ ブルゾン

ご覧頂き、ありがとうございます。

《激レア》Y-3 アディダス adidas☆トラックジャケットXXL デカロゴ



必ず最後まで一読してからご購入願います。

•メンズ Mサイズ 少し大きめ丈長めです

•肩幅43cm 身幅51cm 袖丈64cm 総丈74cm

•ヤフオクにて中古のものを購入

•目立った傷や汚れはありませんが、全体的に使用感あります

• 2018 AW On Pattern 3D Woven Jacket

全てNCNRにてお願い致します。

購入後のキャンセル及び返品は一切お受け致しません。

あくまで個人での保管&出品となりますので、

「神経質な方」

のご購入はご遠慮願います。

お問い合わせ頂いた内容につきましては出来るだけ返信させて頂きます。

育児中につきタイムリーに返信出来ない事も御座いますのでご了承下さい。

過去に「悪い」評価が3つ以上ある方の購入は、こちらの判断で事前の連絡無く取り消しさせて頂く事が御座います。

購入する意思のある方は購入前に質問欄から御連絡頂けます様、お願い致します。

購入して頂いた場合、

・当方からの連絡の際「12時間以内にご返信を頂ける方」

・「24時間以内にお支払い頂ける方」

上記について御了承頂ける方のみご購入お願い致します。

守って頂けない場合は、いかなる理由があろうとも、「キャンセル」とさせて頂きますので、ご承知お願います。

発送につきましては、お支払い確認出来次第

発送させて頂きます。

長くなりましたが、購入頂いた時点で上記全てご了承頂いたものとさせて頂きます。

以上、宜しくお願い致します。

商品の情報 商品のサイズ M 商品の状態 やや傷や汚れあり

