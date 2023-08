Item:ナイロンジャケット シェルジャケット

Brand:stussy ステューシー

Size:S (体感L ~XL程度)

Colors:画像参照

Material:

Condition:USED

Memo:

stussyのシェルジャケット

ポケットが複数あり、お腹部分のジップはリバーシブル仕様になっているためおそらくパッカブル。シワができそうなので実際にはしておりませんが間違いないかと思います。

左腕の後ろ側に汚れが少しありますが気になりません。

流行りのテック系のなかでも一味違ったものを探してる方是非。

定価70000円程

ご質問等ございましたらコメントお待ちしてます!

※フォロワー割引きしております!!!

「フォローしました」とコメントしていただき、確認出来次第商品の値段に応じてお値下げさせていただきます!

主情報〜

・学生で、平日昼間の返信が遅めです!

・基本的に夜に出品!!

・身長179cm・体重63〜66kg

・ペット無・喫煙無

・サイズ感などに関しまして分からないことがあればコメントお待ちしております。

例)着画みたい! 袖みたい! みたい!

〜配送方法について〜

福岡県在住です!衣類 衣類に関しましては、宅急便コンパクトなどコンビニから送らせていただきます!基本らくらくメルカリ便です!!

不備などのないようにがんばります。

是非商品を見ていってください!

閲覧していただきありがとうございました!

Item:ナイロンジャケット シェルジャケットBrand:stussy ステューシーSize:S (体感L ~XL程度)Colors:画像参照Material:Condition:USEDMemo: stussyのシェルジャケットポケットが複数あり、お腹部分のジップはリバーシブル仕様になっているためおそらくパッカブル。シワができそうなので実際にはしておりませんが間違いないかと思います。左腕の後ろ側に汚れが少しありますが気になりません。流行りのテック系のなかでも一味違ったものを探してる方是非。定価70000円程ご質問等ございましたらコメントお待ちしてます!※フォロワー割引きしております!!!「フォローしました」とコメントしていただき、確認出来次第商品の値段に応じてお値下げさせていただきます! 主情報〜・学生で、平日昼間の返信が遅めです!・基本的に夜に出品!!・身長179cm・体重63〜66kg・ペット無・喫煙無 ・サイズ感などに関しまして分からないことがあればコメントお待ちしております。例)着画みたい! 袖みたい! みたい!〜配送方法について〜福岡県在住です!衣類 衣類に関しましては、宅急便コンパクトなどコンビニから送らせていただきます!基本らくらくメルカリ便です!! 不備などのないようにがんばります。是非商品を見ていってください!閲覧していただきありがとうございました!supreme シュプリーム arc'teryx アークテリクス paf post archive faction DAIWA ダイワピア nike ナイキ adidas アディダス the north face ノースフェイス patagonia パタゴニア HUF ハフ undefeated アンディフィーテッド prada プラダ BALENCIAGA バレンシアが MIUMIU ミュウミュウ

