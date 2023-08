【残りわずか】 新品 LAD MUSICIAN 花柄 バケットハット 帽子 バケハ ハット

LAD MUSICIAN PAINT FLOWER BUCKET HAT、新品です。

商品の情報 ブランド ラッドミュージシャン 商品の状態 新品、未使用

LAD MUSICIAN PAINT FLOWER BUCKET HAT、新品です。ITEM NO:2323-920Color : NAVY◼️ニヒリズムを表現した手向け花の総柄をプリントしたハットです。耐久性があり型崩れしにくいコットンツイル素材を使用し、軽量でフィット感に優れています。内側のアジャスターで簡単にサイズ調節ができます。※生地の裁断場所により柄の配置に個体差がございますので、予めご了承ください。サイズ:ツバ6cm 高さ8.5cm 頭周り60cm(サイズ調整可)◼️MATERIALS:COTTON 100%◼️SIZEフリーサイズ全長60do縦8.5cm

