激安価格の パタゴニア フーディニジャケット　メンズ　Lサイズ　ブラック　新品・未使用 マウンテンパーカー

パタゴニア フーディニジャケット メンズ Lサイズ ブラック 新品・未使用

定価¥14850

カラー···ブラック

サイズ L

柄・デザイン···無地

フード···フードあり(取外し不可)

季節感···春、夏、秋、冬

悪天候に対するプロテクションを提供し、激しいアクティビティをはじめどこへでも携帯できるリサイクル・ナイロン100%製ジャケット。フェアトレード・サーティファイドの縫製を採用

驚くほど軽く、野外イベントや夕方以降の携帯用羽織りジャケットとしても、大活躍間違いなしの

1番人気の新品未使用ブラックです。

特長と素材

PFCフリーDWR加工

PFCフリーDWR加工(フッ素化合物不使用の耐久性撥水コーティング)を施した、羽のように軽量なリサイクル・ナイロン100%素材のリップストップ

本体を収納できるスタッフサック

外側のジッパー式チェストポケットに本体を収納可能。補強済みのカラビナ用ループ付き

細めのフィット。ドロップテイルの裾

活動中のフィット感を向上するドロップテイルのデザインと細めのフィット

調節可能なフード

シングルプルで調節でき、周辺視界を妨げないフード

部分的に伸縮性を備えた袖口。ドローコード付きの裾

丈夫な袖口は部分的に伸縮性を備え、裾はドローコード付き

暗い場所での視認性

左胸に反射性P-6ロゴ入り

XSSMLXLXXL

身幅505256616569

後着丈757780838588

裄丈868891939698

仕上がり寸法(平置き/cm)

※実製品の寸法と若干異なる場合があります

Wavy Blue

BLK | 製品番号 24142

宜しくお願い致します。

カラー···ブラック

商品の情報 商品のサイズ L ブランド パタゴニア 商品の状態 新品、未使用

