【在庫あり】 【新品】BOTTEGA VENETA ボッテガヴェネタ iPhoneケース モバイルケース/カバー

【カラー】

【新品】BOTTEGA VENETA ボッテガヴェネタ iPhoneケース

ダークブラウン イエロー

【新品】BOTTEGA VENETA ボッテガヴェネタ iPhoneケース



【新品】BOTTEGA VENETA ボッテガヴェネタ iPhoneケース

【サイズ】

【新品】BOTTEGA VENETA ボッテガヴェネタ iPhoneケース

iPhone X / iPhone XS

【新品】BOTTEGA VENETA ボッテガヴェネタ iPhoneケース



【新品】BOTTEGA VENETA ボッテガヴェネタ iPhoneケース

【付属品】

【新品】BOTTEGA VENETA ボッテガヴェネタ iPhoneケース

BOX無し、保存袋

【新品】BOTTEGA VENETA ボッテガヴェネタ iPhoneケース



【新品】BOTTEGA VENETA ボッテガヴェネタ iPhoneケース

カラー···ブラック

【新品】BOTTEGA VENETA ボッテガヴェネタ iPhoneケース

端末・機種···iPhone

【新品】BOTTEGA VENETA ボッテガヴェネタ iPhoneケース

ケース種類···背面ケース

【新品】BOTTEGA VENETA ボッテガヴェネタ iPhoneケース



【新品】BOTTEGA VENETA ボッテガヴェネタ iPhoneケース

•トラブル防止の為、購入前にコメントお願いします

【新品】BOTTEGA VENETA ボッテガヴェネタ iPhoneケース

•お支払、商品到着後の受取評価がスムーズに出来ない方は購入お控え下さい

【新品】BOTTEGA VENETA ボッテガヴェネタ iPhoneケース

•新品未使用ですが、神経質な方、完璧主義の方はお取引お控え下さい

【新品】BOTTEGA VENETA ボッテガヴェネタ iPhoneケース

•直営店購入

商品の情報 ブランド ボッテガヴェネタ 商品の状態 新品、未使用

【カラー】ダークブラウン イエロー【サイズ】iPhone X / iPhone XS【付属品】BOX無し、保存袋カラー···ブラック端末・機種···iPhoneケース種類···背面ケース•トラブル防止の為、購入前にコメントお願いします•お支払、商品到着後の受取評価がスムーズに出来ない方は購入お控え下さい•新品未使用ですが、神経質な方、完璧主義の方はお取引お控え下さい•直営店購入

商品の情報 ブランド ボッテガヴェネタ 商品の状態 新品、未使用

【新品】BOTTEGA VENETA ボッテガヴェネタ iPhoneケース【新品】BOTTEGA VENETA ボッテガヴェネタ iPhoneケース【新品】BOTTEGA VENETA ボッテガヴェネタ iPhoneケース