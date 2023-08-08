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●日本正規品● dyson SV10 Fluffy 掃除機

商品の説明

ゴルフのコンペで当たったけれど必要でないので出品しました。
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【新品未使用 おまけ付き】ケルヒャー スチームクリーナー SC JTK 20
商品状態：新品、未開封品
【6/30限定大特価❣️】超強力22000Pa コードレス掃除機 サイクロン式

アイロボットIROBOT ルンバ I7+【極美品】
【詳細】
ダイソン　掃除機　dyson DC63 COM
型式：SV12FFBK
ケルヒャー 高圧洗浄機　延長パイプ
本体サイズ（幅×高さ×奥行）：250×245×1232ｍｍ（収納時）
Dyson V8 fluffy スタンド付き
本体重量：2.58Kg
Panasonic 充電式掃除機／MC-B20JP-A(クリアブルー)
集じん方式：サイクロン式
⭐️超美品⭐️dyson V11 SV14 本体
コード：コードレス
新品！Anker Eufy RoboVac L35 Hybrid+
充電時間：約3.5時間
ダイソン掃除機　V7 Fluffy Origin 付属パーツ【送料無料】
充電使用時間：最長60分
【1回使用】掃除機Well Q6 green エレクトロラックス
（ソフトローラークリーナーヘッド使用時最長40分）
ダイソンＤＣ６２ v6 マキタ18Vバッテリー仕様
付属品：ソフトローラークリーナーヘッド・ミニモーターヘッド・コンビネーションノズル・隙間ノズル・
iRobotルンバj7+ クリーンベースのみ
color: ブラック
KARCHER ケルヒャー スチームクリーナー SC 1 クラシック

Shark/シャーク 掃除機 コードレススティッククリーナー CS300JWH
#Dyson
[分解洗浄済]Dyson ダイソン掃除機V6 お得フルセット
#ALLA
ダイソンV8 アブソリュート　セット

ダイソン　dyson DC63 掃除機　モーターヘッド　クリーナー　キャニスター
集じん方式···サイクロン

！お値下げ中！【55分】dyson SV12 / V10 fluffy

商品の情報

ブランドダイソン
商品の状態新品、未使用

ルンバ692 新品未使用品
ゴルフのコンペで当たったけれど必要でないので出品しました。商品状態：新品、未開封品【詳細】型式：SV12FFBK本体サイズ（幅×高さ×奥行）：250×245×1232ｍｍ（収納時）本体重量：2.58Kg集じん方式：サイクロン式コード：コードレス充電時間：約3.5時間充電使用時間：最長60分（ソフトローラークリーナーヘッド使用時最長40分）付属品：ソフトローラークリーナーヘッド・ミニモーターヘッド・コンビネーションノズル・隙間ノズル・color: ブラック#Dyson#ALLA集じん方式···サイクロン

商品の情報

ブランドダイソン
商品の状態新品、未使用

●日本正規品● dyson SV10 Fluffy 掃除機

9分钟前

●日本正規品● dyson SV10 Fluffy 掃除機

¥38,000 ¥21,660

(税込) 送料込み
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商品の情報

  • カテゴリー
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    4. dyson SV10 Fluffy
  • 商品の状態目立った傷や汚れなし
  • 配送料の負担送料込み(出品者負担)
  • 配送の方法らくらくメルカリ便 匿名配送
  • 発送元の地域東京都
  • 発送までの日数1~3日で発送
www.inba.netメルカリ安心への取り組み お金は事務局に支払われ、評価後に振り込まれます

出品者

58cc5f

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本人確認済
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コメント (5)

58cc5f
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