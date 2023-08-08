●日本正規品● dyson SV10 Fluffy 掃除機

ゴルフのコンペで当たったけれど必要でないので出品しました。

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商品状態：新品、未開封品

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【詳細】

ダイソン 掃除機 dyson DC63 COM

型式：SV12FFBK

ケルヒャー 高圧洗浄機 延長パイプ

本体サイズ（幅×高さ×奥行）：250×245×1232ｍｍ（収納時）

Dyson V8 fluffy スタンド付き

本体重量：2.58Kg

Panasonic 充電式掃除機／MC-B20JP-A(クリアブルー)

集じん方式：サイクロン式

⭐️超美品⭐️dyson V11 SV14 本体

コード：コードレス

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充電時間：約3.5時間

ダイソン掃除機 V7 Fluffy Origin 付属パーツ【送料無料】

充電使用時間：最長60分

【1回使用】掃除機Well Q6 green エレクトロラックス

（ソフトローラークリーナーヘッド使用時最長40分）

ダイソンＤＣ６２ v6 マキタ18Vバッテリー仕様

付属品：ソフトローラークリーナーヘッド・ミニモーターヘッド・コンビネーションノズル・隙間ノズル・

iRobotルンバj7+ クリーンベースのみ

color: ブラック

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ダイソン dyson DC63 掃除機 モーターヘッド クリーナー キャニスター

集じん方式···サイクロン

商品の情報 ブランド ダイソン 商品の状態 新品、未使用

ゴルフのコンペで当たったけれど必要でないので出品しました。商品状態：新品、未開封品【詳細】型式：SV12FFBK本体サイズ（幅×高さ×奥行）：250×245×1232ｍｍ（収納時）本体重量：2.58Kg集じん方式：サイクロン式コード：コードレス充電時間：約3.5時間充電使用時間：最長60分（ソフトローラークリーナーヘッド使用時最長40分）付属品：ソフトローラークリーナーヘッド・ミニモーターヘッド・コンビネーションノズル・隙間ノズル・color: ブラック#Dyson#ALLA集じん方式···サイクロン

商品の情報 ブランド ダイソン 商品の状態 新品、未使用

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