アベイシングエイプ

セパレートフルジップパーカー

カモフラ柄になります!!

大変珍しいデザインで

背面もフルジップになっているので

二つに分けられます⭐︎

全体的にやや使用感がありますが

古着感覚でお楽しみいただけますよ⭐︎

男性はもちろん!女性の方にもオススメ

です^ ^

サイズ:L

裄丈

91.5cm

身幅

62cm

着丈

67.5cm

※素人採寸です。

カラー:ダーク系

綿 100%

日本製

中古品・自宅保管になります。

ご理解いただける方のご購入をお願い致します。

A BATHING APE

アベイシングエイプ

APE

エイプ

NIGO

迷彩柄

商品の情報 商品のサイズ L ブランド アベイシングエイプ 商品の状態 やや傷や汚れあり

アベイシングエイプ セパレートフルジップパーカー カモフラ柄になります!!大変珍しいデザインで背面もフルジップになっているので二つに分けられます⭐︎全体的にやや使用感がありますが古着感覚でお楽しみいただけますよ⭐︎男性はもちろん!女性の方にもオススメです^ ^サイズ:L裄丈91.5cm身幅62cm着丈67.5cm※素人採寸です。カラー:ダーク系綿 100%日本製中古品・自宅保管になります。ご理解いただける方のご購入をお願い致します。A BATHING APE アベイシングエイプ APEエイプ NIGO迷彩柄

